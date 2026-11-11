Lorena Romera 11 NOV 2026 - 14:23h.

La participante de 'Supervivientes All Stars' se plantea renunciar a su sueño de ser madre tras su tratamiento de quimioterapia

Marta Peñate actualiza su estado de salud: "Las células pueden volver en cualquier momento"

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Marta Peñate no sabe si volverá a intentar quedarse embarazada. Las secuelas de su último embarazo ectópico -que no fue el primero- obligaron a la exconcursante de 'Gran Hermano' y 'La isla de las tentaciones' a someterse a un tratamiento de quimioterapia. Un complicado proceso médico que le ha obligado a estar bajo vigilancia médica durante su paso por 'Supervivientes All Stars' y que ahora le ha hecho a replantearse su maternidad y la compra de su casa con Tony Spina.

Cuando todavía se encontraba en pleno tratamiento, la de Las Palmas de Gran Canaria explicó a través de sus redes el motivo por el que habían pasando por este procedimiento: "Se me quedaron células del embrión repartidas por el cuerpo... células que no tienen que estar ahí porque a la larga se convierten en cancerígenas".

Aunque completó el tratamiento con éxito, la influencer debe mantener un riguroso protocolo de seguimiento médico en los próximos meses: "Tengo que seguir seis meses sacándome sangre cada 15 días porque por lo visto las células pueden volver en cualquier momento. La probabilidad es baja, así que vamos a seguir".

Pero tras este proceso médico la que fuera ganadora de la anterior edición de 'Supervivientes All Stars' reconoce que su sueño de ser madre ya no es su prioridad: "No sé si voy a volver a hacer otro intento de embarazo. Ya sabéis que tienen que pasar ocho meses desde que me di la quimioterapia y luego empezar de cero con todo, en el caso en el que quiera volver a empezar de cero... porque ahora mismo tengo dudas".

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El futuro de la casa de Marta Peñate y Tony Spina

Esta incertidumbre sobre su futura maternidad ha afectado también a su proyecto de vida con Tony Spina. Marta, que acaba de abrir las puertas de su recién terminada casa -con cuatro habitaciones, una buhardilla y seis baños que ha acumulado cuatro meses de retraso en la entrega-, ya no está segura de la decisión de comprar esta vivienda.

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Tal y como la propia colaboradora ha confesado, la adquisición de una propiedad de semejantes dimensiones respondía a un proyecto de vida que hoy está en suspenso: "Yo la compré cuando tenía ilusión de quedarme embarazada, pensando que iba a tener una gran familia, o por lo menos un hijo".

Ante esta nueva realidad, tanto ella como Tony Spina se plantean vender la propiedad en unos años para mudarse a una vivienda que se ajuste a sus necesidades: "Estamos pensando que nos quedaremos allí cinco añitos y después la venderemos y nos compraremos algo pues más modesto".