Desde la web de Informativos Telecinco hemos hablado con el entorno cercano al vidente para saber cómo se encuentra tras su hospitalización

El entorno de Rappel aclara cuál es su estado de salud tras ingresar en la UCI: "Hace ya 20 días que le dieron el alta"

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La preocupación por el estado de salud de Rappel ha llevado a estar muy pendientes de su evolución después de que tuviera que ser ingresado en el hospital.

Tras conocerse la noticia de su hospitalización a los 81 años, desde la web de Informativos Telecinco hemos podido hablar con su marido, José María, que ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad y explicar qué le ha ocurrido al vidente, así como cuál es su situación en estos momentos.

"Gracias a Dios no es nada de gravedad y además está todo controlado y estabilizado", nos ha asegurado, dejando claro que, pese al susto inicial, la situación está bajo control.

Según ha explicado, el ingreso se ha producido como consecuencia de dos problemas de salud que han coincidido: "Una infección de orina conjuntamente con una gastroenteritis aguda". Dos problemas que han requerido atención médica y que han motivado su hospitalización.

Su marido ha insistido en que la evolución está siendo favorable y ha querido recalcar que ambos problemas se encuentran ya controlados. "¡Pero ya todo controlado!", ha añadido, visiblemente tranquilizador en su mensaje.

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De esta manera, ha querido despejar las dudas que habían surgido en torno al estado del artista y transmitir que, por el momento, no existe motivo para alarmarse por la gravedad de su situación.

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Hasta ahora no han trascendido más detalles. Lo que sí ha querido dejar claro su marido es que Rappel está estabilizado y que la situación no reviste preocupación.

El ingreso hospitalario ha vuelto a situar la salud del vidente en el centro de la atención, sobre todo porque no es la primera vez que tiene que recibir asistencia médica y ser hospitalizado.

Y es que el pasado mes de abril ya tuvo que ser ingresado de urgencia en el Hospital de Torrelodones debido a un problema de salud que incluso le llevó a pasar por la UCI. En concreto, una diverticulitis. "Ya está genial y haciendo vida normal", indicaba también José María a este medio.