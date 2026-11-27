Puri Ruiz 27 NOV 2026 - 07:15h.

El actor escogió apartarse del mundo del espectáculo tras cumplir los 60 buscando una forma de vida alejada de una industria en la que asegura no reconocerse

'Fiesta' descubre el paradero del actor Miki Molina y habla con él, en exclusiva: ''Soy el único que puedo saber la verdad de mi vida''

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Hay quienes prefieren las grandes ciudades, pero son cada vez más los famosos que, obligados a asistir a estrenos, inauguraciones y demás eventos, eligen alejarse de la metrópoli para desconectar. Los ejemplos son innumerables: desde Patricia López Arnaiz hasta Raúl Cimas pasando por Macarena Gómez o Eva Amaral. Uno de los que se han sumado en los últimos años a esta tendencia es el actor Miki Molina: así es el refugio que ha escogido para su día a día.

Un enclave en el que tiene todo lo que necesita

Hijo de Antonio Molina, uno de los grandes de la copla en nuestro país, hermano de Ángela y Mónica Molina y tío de Olivia Molina, Miki forma parte de una de las sagas artísticas más importantes de España. Durante la década de los 80 y de los 90 era uno de los rostros más reconocibles de las series de televisión que se emitían en ‘prime time’. Pero de unos años a esta parte su vida profesional se ha relajado, hasta el punto de que sus apariciones son esporádicas. Ahora, su vida transcurre a un ritmo muy diferente, en un pueblecito de seis habitantes de la provincia de Burgos, en Castilla y León.

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En este diminuto enclave rural con una sola calle, el actor ha encontrado su refugio, en el que convive con animales domésticos, como gallinas y vacas, y con la fauna propia de la zona. “Mi vida no es acelerada, tiene otro tempo”, comentaba hace unos meses a ‘LOC’, del diario ‘El Mundo’. Su retiro de la vida pública obedece a la voluntad de disfrutar de la nueva etapa que supone para él entrar en la sesentena y que, según sus propias palabras “se notan un montón”, tanto en el plano físico como en el intelectual.

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Miki Molina ha escogido esta vida para apartarse de un mundo, el del espectáculo, en el que actualmente prima, dice, la cantidad sobre la calidad, y que lo ha llevado a distanciarse paulatinamente, ya que no se reconoce en la industria tal y como está planteada actualmente. En cierto modo, esta elección es el símbolo de una vida que se encuentra “fuera del sistema”. Se levanta cada día a las seis y media de la mañana, con las gallinas como único despertador; su perra, Alma, a la que adora, corretea libremente y consigue, explica el actor, reunir a todas las vacas mientras juega con ellas.

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Cuatro hijos, con quienes mantiene una excelente relación, y tres exmujeres

El actor tiene cuatro hijos, fruto de sus relaciones con sus tres esposas. Con Kirsa van Pallandt, junto a quien estuvo entre 1986 y 1990, tuvo a sus dos hijos mayores, Clara, que ya le ha hecho abuelo, y Adrián. Con Lydia Bosch estuvo casado un año. De aquel matrimonio nació Andrea, que se dedica a ser representante de artistas. Por último, Floki, de 25 años, es fruto de su relación con la directora islandesa Katrin Ólafsdóttir, y guarda un enorme parecido con su padre, quien asegura tener una excelente relación de afecto mutuo con todos ellos.

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No sucede igual con sus ex: aunque asegura tener una relación cordial y fluida con las dos primeras, Kirsa y Lydia, no sucede igual con Katrin, con quien el contacto, confesaba al mencionado medio, “no es tan profundo”.