La carencia específica exige haber cotizado dos años dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento en que nace el derecho a la jubilación

Tengo 15 años cotizados, pero no dos en los últimos 15, ¿me quedo sin pensión?

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El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha rechazado el acceso a una pensión contributiva de jubilación a un trabajador que acumulaba más de 21 años de cotización porque no cumplía un requisito esencial como es acreditar al menos dos años cotizados dentro de los quince años anteriores al hecho causante de la pensión. La Sala también descartó aplicar la denominada doctrina del paréntesis, desarrollada por el Tribunal Supremo, al considerar que el interesado no demostró una vinculación continuada con el mercado laboral durante largos periodos sin cotización ni una inscripción ininterrumpida como demandante de empleo que justificara excluir esos intervalos del cómputo.

Condición adicional conocida como carencia específica

El caso ha sido analizado por Francisco Trujillo Pons, profesor e investigador de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universitat Jaume I, en un artículo publicado en ‘The Conversation’ en el que analiza una realidad que afecta a muchos trabajadores cercanos a la edad de jubilación.

Como cuenta Trujillo Pons, el trabajador afectado solicitó su jubilación en febrero de 2024. Tras descontar los periodos en los que había cotizado simultáneamente en dos empleos, acreditaba 7.964 días de cotización, equivalentes a aproximadamente 21 años y 10 meses. Con ello superaba ampliamente el periodo mínimo de quince años exigido por la Ley General de la Seguridad Social para acceder a una pensión contributiva.

Sin embargo, el cumplimiento de ese requisito no resultó suficiente. La legislación española no sólo exige haber cotizado quince años a lo largo de la vida laboral. También establece una condición adicional conocida como carencia específica en la que al menos dos de esos años deben situarse dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento en que nace el derecho a la jubilación.

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En el caso de este trabajador, el problema se encontraba precisamente en este segundo requisito. Dentro de ese periodo de referencia únicamente pudo acreditar 244 días cotizados, muy por debajo de los 730 días exigidos legalmente.

Inicialmente, un juzgado reconoció su derecho a la pensión de jubilación con efectos desde el 1 de diciembre de 2023. La resolución entendió que se encontraba en una situación asimilada al alta y consideró aplicable la doctrina del paréntesis, una figura jurisprudencial que permite excluir determinados periodos sin cotización para comprobar si el trabajador cumple la carencia específica en un momento anterior.

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No obstante, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social recurrieron la sentencia. Su principal argumento era que el demandante no había acreditado una inscripción continuada como demandante de empleo desde que causó baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en noviembre de 2015.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria terminó dando la razón a la Seguridad Social. La Sala concluyó que las pruebas aportadas eran insuficientes para justificar la aplicación de la doctrina del paréntesis y dejó sin efecto el reconocimiento de la pensión contributiva de jubilación. Según explica Trujillo Pons, el trabajador sí podría acceder a una pensión no contributiva de jubilación, aunque no a la prestación contributiva solicitada.

La sentencia destaca que durante determinados periodos entre 2017 y 2022 el solicitante percibió subsidios por desempleo. Sin embargo, esa circunstancia no permitía acreditar por sí sola que hubiese permanecido inscrito de forma continuada como demandante de empleo entre la finalización de unos subsidios y el inicio de otros.

Además, tampoco quedó acreditada dicha inscripción durante aproximadamente dieciocho meses anteriores al primer subsidio ni durante el tiempo transcurrido entre el último subsidio recibido y la fecha de referencia para la jubilación. Para el tribunal, recibir ayudas por desempleo en distintos momentos no equivale automáticamente a demostrar una vinculación continuada con el mercado laboral.

La Sala también examinó si existían circunstancias excepcionales que justificaran esos largos periodos sin cotización, como una enfermedad grave u otra causa ajena a la voluntad del trabajador. Sin embargo, no encontró pruebas que permitieran acreditar ninguna de esas situaciones.

La resolución recuerda igualmente que no existe un límite temporal fijo a partir del cual pueda afirmarse que una persona ha abandonado definitivamente el mercado laboral. Cada caso debe analizarse individualmente teniendo en cuenta la duración de las interrupciones y las circunstancias concretas concurrentes. En este supuesto, los periodos sin justificar superaban los cinco años.

Qué es la doctrina del paréntesis

La denominada doctrina del paréntesis es una construcción jurisprudencial desarrollada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo para evitar situaciones que podrían resultar injustas para trabajadores con largas carreras de cotización que, por circunstancias ajenas a su voluntad, han dejado de cotizar en los años previos a la jubilación o a otra prestación contributiva.

Su finalidad no es añadir cotizaciones ni rebajar los requisitos legales exigidos para acceder a una pensión. Tampoco elimina la obligación de acreditar dos años cotizados dentro de un periodo de quince años. Lo que permite es excluir determinados intervalos sin cotización cuando estos obedecen a causas justificadas, de forma que el cálculo de esos quince años pueda desplazarse hacia atrás.

Gracias a este mecanismo, una persona que dejó de trabajar involuntariamente y que mantuvo una relación efectiva con el mercado laboral puede evitar que largos periodos de desempleo le impidan acceder a una prestación contributiva. En la práctica, los tribunales pueden retrotraer el periodo de referencia hasta el momento en que cesó la obligación de cotizar.

Para que esta doctrina resulte aplicable, el trabajador debe acreditar que la falta de cotización no fue fruto de una decisión voluntaria y que mantuvo su voluntad de trabajar, lo que jurídicamente se conoce como “animus laborandi”. Una de las principales formas de demostrarlo es mediante la inscripción continuada como demandante de empleo.

Por el contrario, cuando existen largos periodos de inactividad que no están suficientemente justificados o no se acredita esa vinculación con el mercado laboral, los tribunales suelen rechazar la aplicación de la doctrina. Tampoco es posible seleccionar únicamente determinados tramos de inactividad que favorezcan el acceso a la pensión, dejando fuera otros periodos sin una justificación suficiente.