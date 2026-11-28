Puri Ruiz 28 NOV 2026 - 08:00h.

El ex coordinador general de Izquierda Unida continuó en política después de dejar su acta de diputado del Congreso, trasladando su actividad al plano territorial

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OviedoCorría el año 2008 cuando, tras las elecciones de marzo que ganaba José Luis Rodríguez Zapatero, un desolado Gaspar Llamazares, líder entonces de Izquierda Unida, trataba de explicar la bajada de cinco a dos escaños por el “tsunami bipartidista” que en aquellos momentos se imponía en España. La coalición de izquierda había llegado a tener 21 representantes en la Cámara Baja, pero aquel resultado dejaba a la formación condenada a integrarse en el Grupo Mixto. Llamazares continuaría como diputado hasta 2015, pero ¿qué fue de él desde entonces hasta hoy? Así ha evolucionado y así vive hoy el antiguo coordinador general de IU.

De la política nacional a la regional

Después de abandonar el Congreso en 2015, Gaspar Llamazares se aventuró a probar suerte en la política autonómica. En enero se impuso en primarias a su rival, Manuel González Orviz, para liderar la lista de la coalición en Asturias. Ya se había presentado anteriormente en 1995 y 1999, pero no lo había conseguido. Su lista obtuvo cinco escaños, lo que lo convertía en diputado autonómico del Principado. De hecho, fue el único territorio en el que IU logró cierto éxito después de haber fracasado en el resto del país.

El motivo de escoger Asturias es que, a pesar de haber nacido en Logroño y de tener raíces leonesas, la infancia, adolescencia y juventud del político están unidas a esta región; en concreto, al concello de Castrillón, donde se crio; y, más tarde, a Oviedo, ciudad en la que estudió Medicina, siguiendo los pasos de su padre.

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En 2017, con IU en coalición con Podemos, Gaspar Llamazares se desvinculó de su antigua formación política y creó, junto a Baltasar Garzón, el partido Actúa, que buscaba reunir a quienes no se sintieran representados ni por Podemos ni por el PSOE. No se presentaron en aquellas elecciones de 2018, aunque sí en las europeas de 2019, bajo el paraguas de Primavera Europea, grupo que lideraba Yanis Varoufakis, y en las generales de ese mismo año, donde no obtuvieron representación.

Político municipal y escritor

Con la irrupción de la pandemia por COVID, Gaspar escribió ‘Pandemonium, diario de pandemia y populismo’, que vio la luz en 2021. Un año antes, en 2020, había lanzado ‘La izquierda herida’, y en 2022 tuvo su, hasta ahora, última incursión en el universo literario con el libro ‘Del sueño democrático a la pesadilla populista’.

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Pero Llamazares nunca ha dejado la política activa. De hecho, al año siguiente, en 2023, concurrió a las municipales como concejal por Oviedo. Lo hizo de nuevo bajo las siglas de Izquierda Unida, partido del que había dimitido en diciembre de 2018, liderando la lista de una nueva coalición, Convocatoria por Oviedo, formada por IU, IAS y Más País. Puesto que la coalición obtuvo tres concejales, Llamazares trabaja como edil en la capital del Principado de Asturias hasta, al menos, la primavera de 2027, fecha en la que se prevé que se convoquen las nuevas elecciones municipales.

Pero, a pesar de que su acción se circunscribe a la mencionada localidad, Llamazares es un habitual de tertulias televisivas y radiofónicas, donde suele dar su opinión sobre distintos temas de la actualidad política nacional en calidad de analista, por lo que sigue siendo alguien conocido para la mayoría de los telespectadores y radioyentes.