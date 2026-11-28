La DGT recomienda iniciar la marcha poco después de arrancar y conducir con suavidad, ya que mantener el coche encendido durante varios minutos aumenta el consumo y las emisiones

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Con la llegada del frío, muchos conductores recuperan una costumbre transmitida durante generaciones, arrancar el coche y dejarlo varios minutos encendido antes de circular. La intención es que el motor alcance una temperatura adecuada y sus piezas estén preparadas para funcionar. Sin embargo, esta práctica procede de otra época y no responde a las necesidades de la mayoría de los vehículos actuales.

Eso no significa que se pueda arrancar y acelerar con fuerza desde el primer momento. Cuando el motor está frío, el aceite y otros fluidos no han alcanzado sus condiciones normales y la fricción interna aumenta. El cuidado consiste en iniciar la marcha de forma progresiva y evitar exigir demasiado al propulsor durante los primeros kilómetros. La DGT recuerda que el calentamiento debe realizarse en movimiento y que acelerar un motor frío provoca más desgaste y consumo.

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El origen del mito de calentar el motor en invierno

La costumbre tiene una explicación mecánica. Hace décadas, muchos vehículos de gasolina utilizaban carburadores para mezclar aire y combustible. A bajas temperaturas, la gasolina se evaporaba peor y el motor podía funcionar de forma irregular o pararse. Para facilitar el arranque, estos sistemas incorporaban un mecanismo llamado 'estárter' o estrangulador, que enriquecía la mezcla con más combustible y necesitaba un tiempo para estabilizarse.

En aquellos coches, dejar el motor encendido durante un periodo de calentamiento podía tener sentido, especialmente en jornadas muy frías. Pero la inyección y la gestión electrónicas del motor permiten adaptar la cantidad de combustible y su funcionamiento a la temperatura desde el arranque. La Agencia de Protección Ambiental estadounidense documentó cómo los carburadores recurrían al estrangulador para enriquecer la mezcla durante el arranque en frío, y se vio que los motores modernos gestionan ese proceso de otra manera.

¿Es necesario calentar el motor antes de conducir?

La respuesta es simple y clara. En los coches modernos de gasolina no es necesario esperar varios minutos antes de iniciar la marcha. La DGT indica que se puede circular inmediatamente después de arrancar. En los diésel, se aconseja esperar unos segundos para que el aceite llegue a las zonas de lubricación. En ambos casos, se recomienda arrancar sin pisar el acelerador y dejar que el motor alcance su temperatura mientras el vehículo circula.

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La recomendación coincide con FuelEconomy.gov, el portal oficial estadounidense sobre consumo, que explica que los vehículos actuales pueden ponerse en marcha a los pocos segundos y que la forma más rápida de calentar el motor es conducir, pero sin acelerones desde el primer momento. El Departamento de Energía de Estados Unidos añade que, incluso en días muy fríos, muchos fabricantes aconsejan evitar el ralentí prolongado y comenzar a circular suavemente después de unos 30 segundos. No es una cifra universal, ya que hay que consultar el manual y aprovechar ese breve intervalo para abrocharse el cinturón y comprobar que no hay avisos de avería.

Los riesgos de tener el motor encendido durante varios minutos

El primero es económico y medioambiental, porque el motor consume combustible sin recorrer ninguna distancia. El Departamento de Energía advierte de que el ralentí reduce la eficiencia, aumenta el gasto y genera contaminación. Además, el motor alcanza antes su temperatura de funcionamiento cuando circula suavemente, y el catalizador, que reduce parte de las emisiones del escape, también empieza a trabajar antes si el coche se pone en movimiento.

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El mayor riesgo para la mecánica no es no esperar varios minutos, sino exigir demasiado al motor cuando todavía está frío. Las bajas temperaturas incrementan la fricción porque el aceite y otros fluidos están fríos, y los acelerones o las cargas elevadas pueden aumentar el desgaste. La DGT advierte de que acelerar un motor frío lo desgasta y eleva el consumo. Durante los primeros kilómetros, por tanto, conviene acelerar progresivamente, evitar revoluciones elevadas y no pedir toda la potencia hasta alcanzar la temperatura normal.

Consejos para proteger y alargar al máximo la vida del motor

Para cuidar el motor en invierno, lo más importante es combinar un arranque correcto con un mantenimiento adecuado. Antes de que lleguen las bajas temperaturas, conviene comprobar la batería, cuyo rendimiento puede disminuir con el frío. También hay que revisar el nivel del aceite y del líquido refrigerante, y utilizar siempre los productos y la viscosidad que recomienda el fabricante. La DGT recuerda que controlar los niveles y los filtros ayuda a mantener el vehículo en buenas condiciones.

En los diésel hay que respetar el funcionamiento de los calentadores. Para ello, da el contacto y espera a que se apague el testigo correspondiente. Si el vehículo tiene cambio manual, pisar el embrague durante el arranque puede reducir el esfuerzo del motor de arranque. Si el coche no se pone en marcha, no conviene insistir, ya que la DGT aconseja no mantener el intento más de cinco segundos y esperar alrededor de 20 segundos antes de volver a probar.

Una vez en marcha, la regla es sencilla. Debes conducir con suavidad, evitar aceleraciones bruscas y no revolucionar el motor en exceso hasta que alcance su temperatura normal. También ayuda aparcar en un garaje o en una zona resguardada del viento cuando se prevén heladas. Si hay hielo o vaho en los cristales, hay que retirarlo y conseguir una visibilidad adecuada antes de iniciar el trayecto.

Por último, para prolongar la vida útil del motor es fundamental respetar los intervalos de mantenimiento, cambiar el aceite y los filtros cuando corresponda y revisar bujías, correas y demás componentes según el plan del fabricante. Conviene prestar atención a ruidos extraños, dificultades de arranque o testigos encendidos, y acudir a un taller si aparecen. En los eléctricos no hay un motor de combustión que calentar, aunque el frío también afecta a su autonomía, porque precalentar el habitáculo mientras están enchufados puede ayudar a conservarla.