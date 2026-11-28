Sergio Delgado 28 NOV 2026 - 07:30h.

El empadronamiento, el contrato de alquiler y la relación existente entre los ocupantes son elementos fundamentales a la hora de pedir la prestación

El mecanismo del IMV con el que sus beneficiaros pueden mantener la prestación aunque les suban el sueldo

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Compartir una vivienda no significa necesariamente que los ingresos de todos sus ocupantes deban tenerse en cuenta para conceder el Ingreso Mínimo Vital.

Como es lógico, la Seguridad Social distingue entre quienes forman una unidad de convivencia y quienes únicamente comparten domicilio para reducir gastos.

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La Ley 19/2021, establece las condiciones aplicables a estas situaciones. Además, durante este año se han introducido novedades en los procedimientos para acreditar determinadas circunstancias personales.

Cuándo tus compañeros de piso forman parte de tu unidad de convivencia

El artículo 6 de la Ley del IMV establece que una unidad de convivencia está integrada, con carácter general, por personas que residen en el mismo domicilio y mantienen determinados vínculos familiares o de pareja.

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Entre ellos figuran el matrimonio, la pareja de hecho y el parentesco hasta segundo grado por consanguinidad, afinidad o adopción. También se contemplan determinadas relaciones de guarda y acogimiento.

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Por ejemplo, dos hermanos que comparten vivienda pueden constituir una unidad de convivencia. En ese caso, sus ingresos y patrimonio se valoran conjuntamente para determinar si cumplen los requisitos económicos.

Sin embargo, dos amigos que alquilan un piso no pasan automáticamente a formar una unidad de convivencia por compartir dirección y gastos domésticos.

Qué ocurre si compartes vivienda con personas sin parentesco

El artículo 9 contempla expresamente a quienes residen con personas con las que no mantienen los vínculos familiares establecidos legalmente.

En estos casos, una persona puede acceder individualmente al IMV cuando se encuentra en riesgo de exclusión social y acredita esa situación mediante el correspondiente certificado de los servicios sociales.

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Por tanto, no basta con declarar que los compañeros son simples conocidos. La Seguridad Social puede exigir documentación que demuestre las circunstancias reales de convivencia.

También es importante distinguir entre compartir una vivienda completa y disponer jurídicamente de una habitación de uso exclusivo.

Alquilar una habitación puede facilitar la solicitud individual

El artículo 8.3 establece que una zona de una vivienda puede considerarse domicilio independiente a efectos del IMV cuando exista un título jurídico que acredite su utilización exclusiva.

Esto permite que una persona con un contrato que reconozca el uso exclusivo de una habitación pueda ser considerada individualmente, aunque comparta cocina, baño u otras zonas comunes.

O lo que es lo mismo, disponer de una habitación alquilada no garantiza automáticamente la prestación. También deben cumplirse las condiciones económicas, de residencia y demás requisitos personales.

Nuevos certificados para acreditar la convivencia en 2026

Una de las novedades de este año afecta a la documentación utilizada para justificar determinadas situaciones.

La resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 2 de marzo de 2026, publicada el 17 de marzo, aprobó nuevos modelos de certificados para los servicios sociales.

Posteriormente, otra resolución del 20 de abril estableció modelos específicos para entidades del tercer sector debidamente inscritas.

Estos documentos permiten acreditar circunstancias como la inexistencia de vínculos familiares entre convivientes o determinadas situaciones de exclusión social.

Además, la reforma legislativa de abril de 2026 otorgó vigencia indefinida a la habilitación de estas entidades para emitir los certificados correspondientes.

Cuánto puedes cobrar de IMV si compartes piso en 2026

La renta garantizada para una persona adulta sola asciende en 2026 a 733,60 euros mensuales, equivalentes a 8.803,20 euros anuales.

Para una unidad de convivencia de dos adultos, la cantidad aumenta hasta 953,68 euros mensuales. Si son tres adultos, alcanza los 1.173,76 euros.

La prestación se calcula descontando los ingresos computables y teniendo en cuenta el patrimonio.

Qué debes comprobar antes de solicitar la prestación

El empadronamiento, el contrato de alquiler y la relación existente entre los ocupantes son elementos fundamentales.

También deben cumplirse los requisitos generales de edad, residencia legal y efectiva en España y vulnerabilidad económica.

Si ya se percibe el IMV, los cambios de domicilio o de composición de la unidad de convivencia deben comunicarse a la Seguridad Social.