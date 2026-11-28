Un total de 3.552 personas con discapacidad visual podrán votar de forma autónoma y secreta en las elecciones generales

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Marian Andrés, de 40 años y con parálisis cerebral; Marina Rojas Sepúlveda, ciega, y Lucía Espejo, sorda, se enfrentan de cara al domingo electoral a obstáculos muy distintos, pero con una misma complejidad: las dificultades para ejercer su derecho al voto en igualdad de condiciones.

La falta de señalética y de marcas podotáctiles, los problemas para orientarse en espacios pequeños y concurridos, las barreras de comunicación o la infantilización son algunas de las situaciones que denuncian estas tres mujeres ante las elecciones del próximo 29 de noviembre.

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Así vota Marian Andrés, con parálisis cerebral

En el caso de Marian Andrés, residente en la localidad vizcaína de Baracaldo, las barreras son tanto físicas como de actitud. Esta mujer con parálisis cerebral denuncia que, cuando necesita ayuda para introducir el voto en una urna situada a demasiada altura, los miembros de la mesa electoral se dirigen a su asistente en lugar de a ella. "Directamente me ignoran", explica a Europa Press.

También recuerda que un interventor llegó a preguntar a su madre si su hija tenía "la capacidad mental" para votar o que, en otra ocasión, le dieron "un caramelo" después de depositar la papeleta. Situaciones que le hacen sentirse mal y que, según subraya, reflejan el desconocimiento de que la parálisis cerebral no implica necesariamente tener afectadas las capacidades cognitivas.

A estas actitudes se suman las dificultades físicas, como las cabinas demasiado pequeñas para una silla de ruedas o los problemas para correr la cortina y preservar su intimidad. Andrés también denuncia el coste añadido que supone votar, ya que necesita contar a una persona de apoyo para acudir al colegio electoral y, en ocasiones, recurrir a un taxi.

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Para garantizar el secreto de su elección, procura preparar la papeleta en casa o recurre a un familiar o asistente que firma previamente un "contrato de confidencialidad". Además, lamenta que los grandes partidos no ofrezcan versiones de lectura fácil de sus programas electorales. De cara al nuevo Gobierno, reclama un desarrollo igualitario en todo el territorio de la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP), más accesibilidad cognitiva, recursos para la comunicación aumentativa y una regulación de los Aseos de Autonomía Asistida.

Braille y lengua para sordos

Por su parte, Lucía Espejo, de 35 años, apunta que las principales dificultades para las personas sordas aparecen en la comunicación con los miembros de las mesas electorales y los interventores. "A veces, por desconocimiento, te hablan más alto, vocalizan de forma exagerada o se dirigen directamente a la persona que te acompaña", explica a Europa Press.

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Considera que estas situaciones podrían evitarse con formación, sensibilización y servicios de interpretación en lengua de signos. También reclama apoyos visuales para recibir indicaciones o conocer cambios e incidencias, ya que su ausencia puede provocar desorientación y pérdida de autonomía. En este sentido, recuerda que las personas sordas son "perfectamente autónomas cuando el entorno es accesible".

Espejo considera que sería positivo que los colegios electorales contasen con personal con conocimientos básicos de lengua de signos, aunque reconoce que "no es lo habitual". También pide tener en cuenta la diversidad de las personas sordas, ya que no todas utilizan los mismos recursos: algunas recurren a la lengua de signos, otras a audífonos o implantes cocleares y otras combinan distintas herramientas. La falta de accesibilidad se extiende, además, a la campaña electoral.

Aunque sigue las noticias a través de redes sociales, prensa digital y televisión, denuncia que los vídeos en lengua de signos son puntuales y que el subtitulado de los debates electorales en directo presenta errores y retrasos que dificultan seguir las intervenciones.

También critica que algunas cadenas ofrecen la interpretación en lengua de signos a través de plataformas digitales o sistemas adicionales, en lugar de incorporarla directamente a la emisión habitual. De cara al nuevo Gobierno, pide garantizar una atención accesible en los servicios públicos, mejorar la accesibilidad a la información y la comunicación y promover la educación plurilingüe en lengua de signos y lengua oral.

En el caso de las personas ciegas, un total de 3.552 personas con discapacidad visual podrán votar de forma autónoma y secreta en las elecciones generales. La cifra casi triplica las solicitudes registradas en las anteriores elecciones de 2023 y permite ejercer el derecho al voto secreto.

Marina Rojas Sepúlveda, jefa del Departamento de Comisión Braille Española y Etiquetado de la ONCE, explica que el acceso a los programas electorales depende de que las páginas web de los partidos sean compatibles con los lectores de pantalla y los magnificadores. "Si la información se sube a internet como imagen, no podremos leerla", advierte.

Para ejercer su derecho al voto de forma autónoma utiliza el kit de voto accesible en braille, que se solicita mediante una llamada a un teléfono habilitado por la Administración para las elecciones autonómicas, generales y europeas. El material incluye una guía explicativa y permite identificar las candidaturas del Congreso y del Senado mediante sobres y listados en braille y una plantilla troquelada para marcar la papeleta. Los sobres no llevan distintivos en braille para garantizar la privacidad.

Sin embargo, Rojas advierte de que las dificultades continúan en los colegios electorales, muchos de los cuales carecen de señalética y marcas podotáctiles. Además, suelen ser espacios pequeños y concurridos, donde resulta complicado orientarse por el oído. A ello se suma que muchos miembros de las mesas desconocen cómo atender a las personas ciegas y tienen que recibir explicaciones sobre el funcionamiento del kit.

En ocasiones, según recuerda, se lo han entregado abierto o han tenido que votar en espacios sin privacidad, donde se sienten "completamente expuestos". Entre los avances, destaca que este año el kit se envía al domicilio de quienes lo solicitan, lo que permite preparar el voto con antelación. No obstante, reclama una solución para las elecciones municipales, donde no existe este sistema, y propone incorporar un código QR con una marca táctil en relieve para acceder a las opciones electorales a través del teléfono móvil.