El actor ha sido el último invitado de la segunda temporada de 'Cangrejos Albinos', espacio de entrevistas de Mediaset Infinity que conduce la presentadora de 'Informativos Telecinco' Ángeles Blanco

La charla completa de Paco León en 'Cangrejos Albinos', en vídeo

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Paco León lleva años haciendo reír al público con su particular sentido del humor y con personajes tan recordados como Luisma, en la exitosa serie 'Aída'. Sin embargo, el actor ha querido mostrar una faceta mucho menos conocida de su personalidad durante su participación en 'Cangrejos Albinos', donde ha hablado de cómo es cuando no está interpretando y de la imagen que tienen de él quienes se acercan a saludarle por la calle.

León ha sido el último invitado de la segunda temporada del espacio de entrevistas de Mediaset Infinity que conduce la presentadora de 'Informativos Telecinco' Ángeles Blanco. Un formato que apuesta por conversaciones personales con figuras destacadas de distintos ámbitos para profundizar en sus experiencias, trayectorias y maneras de entender la vida.

Ha sido en este programa donde el intérprete se ha sincerado sobre algunos aspectos desconocidos de su vida y ha revelado cómo es en las distancias cortas.

"Ahora me da corte, pero no lo sé. Normal. Soy serio, yo soy muy serio", ha explicado durante la conversación. El intérprete ha reconocido que es consciente de que su expresión puede llevar a engaño, ya que tiene una mirada "burlona y de que me hace gracia todo", sin embargo, ha dejado claro que "en realidad soy serio".

Asimismo, el actor ha señalado que hay personas que se acercan a él por la calle llamándole directamente Luisma, en referencia al personaje que interpretó durante años en televisión. Sin embargo, su reacción no siempre coincide con la que esperan encontrar sus seguidores.

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"La gente cuando me para y me dice: '¡Luisma!', y yo digo: '¿Qué?', así como serio, ya piensan: 'Uy, pues no es de la manera que creía'", ha relatado.

De este modo, la confesión sobre su carácter no pasa desapercibida si se tiene en cuenta la popularidad que alcanzó gracias a Luisma, uno de los personajes más queridos de 'Aída'.

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Durante años, el actor dio vida a un hombre que destacaba por su particular manera de entender el mundo, sus ocurrencias y sus situaciones disparatadas que hacían reír a los espectadores. Por ello, no resulta extraño que algunas personas que se encuentran con él esperen que su comportamiento fuera de las cámaras sea parecido al del personaje.

Sin embargo, León ha explicado que esa expectativa puede provocar cierta sorpresa cuando se encuentran con una persona más seria de lo que pensaban.

Sobre 'Cangrejos Albinos'

El programa se desarrolla en un escenario muy especial. El Auditorio de los Jameos del Agua, en Lanzarote. El proyecto, además, está impulsado por los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CACT), en colaboración con Mediaset España.

La segunda edición ha contado con personalidades como Luz Casal, Quique Dacosta y Carolina Marín, entre otros. Paco León ha sido el encargado de poner el broche final a esta temporada con una conversación titulada 'La comedia como bisturí', celebrada este pasado 14 de noviembre.