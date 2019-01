El rescate minuto a minuto: más cerca de Julen, solo queda algo más un metro

12.40 El portavoz de la Guardia Civil explica que es la montaña la que marca el ritmo y que los materiales que se están encontrando son "extremadamente duros" como pasó cuando trabajaban con la perforadora. No obstante, los 26 miembros del equipo están trabajando con el mismo ánimo de ayer jueves.

11.50 El presidente del Consorcio Provincial de Bomberos, Francisco Delgado Bonilla, confía que el túnel de acceso a Julen “pueda estar concluido hoy, aunque no hay garantías”. No ha querido dar plazos y ha pedido prudencia “parar no ir contando centímetro a centímetro lo que ha avanzado”.