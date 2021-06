Los investigadores buscan solo en diez millas el lugar donde pudo tirarse al mar Tomás Gimeno tras arrojar los petates

El estudio de la perdida de cobertura súbita del terminal es decisivo para sospechar que el teléfono pudo caer al mar y no ser apagado deliberadamente. La técnica de estudio es la misma que se hizo con el móvil de Diana Quer antes de recuperarlo de la ría. En esa investigación el móvil perdió la cobertura bruscamente al caer a la ría sin ser apagado. La diferencia entre apagar un móvil manualmente y no hacerlo es decisiva para las investigaciones policiales, y la forma en que los terminales se desenganchan de las antenas de telefonía resuelven muchos interrogantes. En el caso de Diana las sospechas se confirmaron luego al recuperar el teléfono. En el caso de Tomás estamos ante hipótesis de trabajo. Pero al hecho de que en el móvil no hubiera ningún plan o comunicación para un plan de fuga, y de que a su alrededor en el vector de cobertura de la antena no se engancharan más móviles, se le une el dato de cómo se apagó el móvil; y no significa otra cosa que Tomás Gimeno pudo poner fin a su vida tirándose al mar.