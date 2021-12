Doña Manolita vende todos los décimos de la Lotería de Navidad de 2021

La tradicional administración de Lotería Doña Manolita ha colgado el cartel de no hay décimos de la Lotería de Navidad. Desde esta mañana esta emblemática administración situada en el corazón de Madrid, a escasos metros de la Puerta del Sol, sólo podrá vender décimos para otros sorteros y, por supuesto, para la Lotería del Niño. En su página web, Doña Manolita ya advierte de que no se pueden conseguir décimos para el Gordo por la web, pero el frenesí por la administración es tal que ya no quedan décimos para la Navidad.