El reencuentro de las parejas seis meses después: de la presunta infidelidad de Tania a Alejandro a la reconciliación de Sandra y Darío

Alejandro y Tania y Sandra y Darío decidieron darse una segunda oportunidad, pese a que en sus hogueras optaron por marcharse solos. Zoe y Josué siguen juntos, pero no han conseguido superar sus problemas y los celos siguen siendo un importante punto de conflicto en su relación. Gal·la y Nico siguen enfrentados y, aunque se han visto con sus tentadores, no han llegado a nada. Finalmente, Rosario y Álvaro no han dejado de quererse y el de Elche no acaba de creerse del todo que su relación esté terminada para siempre.