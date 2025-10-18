Rocío Martín 18 OCT 2025 - 16:44h.

Durante el partido, los aficionados han desplegado una pancarta en la que podía leerse el mensaje: "Tolerancia cero con el bullying. DEP Sandra"

Las familias de los compañeros de colegio de Sandra Peña denuncian la falta de protocolo: "Hay mano de seda con los acosadores"

Los aficionados del Sevilla FC, que jugaba este sábado un partido de liga contra el Mallorca en el estadio Ramón Sánchez Pijuán, han dedicado un emotivo homenaje a Sandra Peña, la joven andaluza que se precipitó desde el balcón de su vivienda, en la calle Rafael Laffón, en Sevilla, tras varias denuncias de su familia sobre situaciones de acoso.

Durante el partido, los aficionados han desplegado una pancarta en la grada del Gol Norte en la que podía leerse el mensaje: "Tolerancia cero con el bullying. DEP Sandra".

Minutos antes del encuentro, desde las redes sociales del El Sevilla FC, también se han solidarizado con la familia de la joven andaluza: "El Sevilla FC se solidariza con todas las víctimas de odio, acoso y bullying y muestra su total apoyo a la familia de Sandra Peña en estos complicados momentos. Estamos con vosotros", escribían en su cuenta de X, antes Twitter.

Sandra, una joven deportista que jugaba en el CD Honeyball

La joven jugaba desde hace años como centrocampista y defensa en el club de fútbol femenino Honeyball y era una bética apasionada, al igual que el resto de su familia, con quien acudía habitualmente a los partidos en el Benito Villamarín. Desde el propio equipo sevillano han lamentado la trágica muerte de la menor: "Desde el Real Betis queremos expresar nuestras más sinceras condolencias por la pérdida de Sandra Peña. Nos unimos al sentimiento de tristeza y apoyo hacia su familia, amigos y compañeras del CD Honeyball".

Más allá del deporte, a Sandra le gustaba la pintura y recientemente, según explicaba su tío, había expresado su interés por convertirse en militar. "Aunque aún era muy joven, le quedaba mucho", lamentaba su tío.

Sandra era objeto de "insultos, burlas y desprecios constantes"

Los padres de Sandra han querido hacer pública su imagen para poner rostro a una tragedia que, lamentablemente, no es un hecho aislado y para intentar evitar que algo así vuelva a ocurrir.

Según el testimonio de la familia, las primeras señales de acoso comenzaron el año pasado. Sandra era objeto de "insultos, burlas y desprecios constantes" por parte de un pequeño grupo de compañeras, según relata su propio tío, Isaac Villar, a las cámaras de 'Informativos Telecinco'. La familia acudió al colegio en varias ocasiones para pedir que se tomaran medidas, aunque sin resultado.

Fuentes cercanas al centro reconocen que la dirección era consciente del conflicto, pero que no se activó el protocolo obligatorio, un mecanismo diseñado precisamente para estos casos, que incluye entrevistas, seguimiento psicológico y medidas de protección para la víctima.