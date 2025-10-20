Rocío Martín 20 OCT 2025 - 09:54h.

Fernando Tejero ha querido dedicar unas palabras a la familia de Sandra Peña

El emotivo homenaje del CD Honeyball, club de fútbol de Sandra Peña, a la menor que se suicidó en Sevilla

Compartir







Las reacciones a la trágica muerte de Sandra Peña, la menor de 14 años que se precipitó desde un balcón en la calle Rafael Laffón de Sevilla tras varias denuncias de su familia sobre situaciones de acoso, no cesan.

Entre las reacciones, numerosos rostros conocidos, como el actor Fernando Tejero, han querido dedicar unas palabras a la familia de la menor y aprovechar la tragedia para pedir protocolos contra el acoso escolar.

"Vuela alto mi niña": el mensaje de Fernando Tejero

"Ella es Sandra Peña, comparto su foto porque así lo quieren sus padres. Sandra de 14 años se ha suicidado en Sevilla. Sus padres quieren que le pongamos rostro y no quede en el olvido. Sandra era víctima de acoso y bullying por parte de tres compañeras que entre otras cosas la llamaban “gorda y lesbiana”", comienza escribiendo el actor en su cuenta de Instagram.

PUEDE INTERESARTE La historia de Sandra Peña aviva la necesidad de generar una mayor conciencia y responsabilidad entre los menores

"Los padres alertaron en el centro donde estudiaba y ante la insistencia de su madre solo la cambiaron de clase. No activaron el protocolo antibullying. ¿HASTA CUÁNDO? Mis condolencias a su familiares y amigos. Sandra no te vamos a olvidar. Vuela alto mi niña", concluye.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Junta de Andalucía lleva a la Fiscalía el caso de Sandra Peña: el colegio no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha informado este jueves de que el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, en el que se encontraba colegiada Sandra, no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como así estaba obligado por la normativa vigente según el organismo.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Además, ha apostillado que derivará a la Fiscalía toda la información del caso y abrirá un expediente administrativo, con los consiguientes requerimientos, para depurar las posibles responsabilidades.

En una nota, la Consejería ha explicado que la Inspección Educativa abrió "de forma inmediata" una investigación para recabar toda la información acerca del caso, recogiendo tanto los testimonios de la dirección de este centro privado concertado como el registro documental tanto de las comunicaciones como de las actuaciones que el centro puso en marcha, levantando acta y elevando informe de propuesta de medidas.

Asimismo, ha trasladado el pésame a la familia de la alumna del colegio, así como a toda su comunidad educativa, y ha asegurado que desde este miércoles un equipo de expertos en bienestar emocional de la Delegación Territorial de Sevilla interviene en el centro para prestar apoyo y orientación profesional en una situación "tan difícil y complicada tanto para el alumnado como para los docentes".