MálagaEl hombre de 84 años detenido el pasado mes de octubre como acusado del asesinato de su mujer, también octogenaria, en Marbella, Málaga, ha muerto en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre, donde se encontraba ingresado por orden judicial.

Según fuentes sindicales citadas por Europa Press, todo ocurrió el pasado sábado y en esos momentos el preso se encontraba en el área de enfermería del centro penitenciario. Ahora, tendrá que ser ahora la autopsia la que determine la causa de la muerte, que se habría producido en el momento de la comida.

El octogenario estaba en prisión provisional, acusado de matar a su mujer en Marbella

El octogenario estaba en prisión provisional desde el 6 de octubre tras ser detenido días antes por presuntamente acabar con la vida de su mujer. Bajo esa acusación, se estaba investigado la presunta comisión de un delito de homicidio.

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia número 1 de Marbella acordó que fuese sometido a los pertinentes exámenes facultativos para determinar su estado mental en el momento de llevar presuntamente a cabo la muerte de la que era su esposa, de 83 años.

Quejas por la situación sanitaria en las prisiones españolas

Tras lo sucedido, el sindicato Acaip-UGT ha expresado que, en los momentos en que se produjeron los hechos, "ante la falta de médico, la situación tuvo que ser controlada por los funcionarios de vigilancia y un enfermero que, a pesar de realizar las maniobras de reanimación, no pudieron hacer nada por salvar la vida del interno".

A ese respecto, han vuelto a criticar "la grave situación sanitaria que atraviesan las prisiones españolas, donde en demasiadas ocasiones no hay presencia médica". A nivel nacional, "la falta de médicos asciende ya al 72%, mientras que en Alhaurín de la Torre solo hay cubiertas dos plazas de las diez que constan en relación de puestos de trabajo, lo que supone un déficit del 80%", han denunciado.

Así, lo califican como una "situación insostenible que deriva en una atención deficiente de la sanidad penitenciaria", recordando que "la falta de atención médica adecuada pone en riesgo tanto la salud como la vida de los internos, muchos de ellos con enfermedades mentales, patologías psiquiátricas o dolencias crónicas".

En la misma línea, enfatizan que "la ausencia de un médico agrava los tiempos de respuesta" y han incidido en que, "al encontrarse la mayoría de las prisiones alejadas de los núcleos urbanos, esta carencia puede derivar en consecuencias fatales". "Una respuesta médica rápida es fundamental en casos de urgencia y sin facultativos es imposible", recalcan.

Por su parte, desde el sindicato 'Tu Abandono me puede matar' (TAMPM) también han subrayado que los funcionarios y el servicio de enfermería del centro "intentaron reanimarlo sin éxito", y han coincidido en que "lo más grave es que no había médico en el centro penitenciario" ese día.

"Una circunstancia que, lejos de ser una excepción, se repite en la mayoría de las prisiones españolas. En demasiadas ocasiones, son los enfermeros y los propios funcionarios quienes asumen tareas de emergencia que no les corresponden ante la falta de personal médico y la pasividad de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias", han criticado.

Ahondando en ese sentido, han incidido en que "una vez más, la ausencia de cobertura sanitaria estable en los centros penitenciarios es una situación que pone en riesgo tanto la vida de los internos como la seguridad de los trabajadores".