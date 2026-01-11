Iván Sevilla 11 ENE 2026 - 18:37h.

Hasta 9.000 toneladas de sal pusieron rumbo a Noruega desde una empresa familiar de Cádiz

El mineral se usa para derretir el agua helada tras caer cantidad de nieve y permitir la circulación

CádizLa nieve fue protagonista en España en el inicio del 2026, dejando carreteras nevadas en un fenómeno que se vio también por más países de Europa. Y para evitar el hielo en ellas, nada mejor que la sal de Cádiz.

En la provincia andaluza se producen 2.000 toneladas al día de un mineral que actúa como perfecto recurso para facilitar la conducción. Tanto en nuestro país como en aquellos donde la borrasca Goretti bajó el termómetro hasta -20ºC.

Con el norte europeo congelado por las intensas nevadas, desde Francia hasta Lituania, las máquinas quitanieves han estado trabajando a todas horas para habilitar las vías de circulación.

En este contexto meteorológico, buena parte de la sal que los vehículos esparcen por la calzada tiene su origen en Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Allí destaca el sector salinero, a nivel nacional.

9.000 toneladas salieron hacia Noruega

Tal y como ha podido saber la reportera de Informativos Telecinco Rocío Martínez, una de las empresas familiares que operan en esa zona gaditana extrajo recientemente hasta 9.000 toneladas de sal para Noruega.

Después de su producción, que es 100 % natural (es decir, marina y procedente del Océano Atlántico) se transporta hacia el lugar de destino. Unas 2.000 toneladas se pueden cargar en alrededor de 70 camiones.

Las salinas ubicadas concretamente en los términos municipales de San Fernando, Puerto Real y El Puerto de Santa María abastecen del mineral a nivel nacional e internacional.

A través del Grupo Asal, cuya actividad en el sector se inició en 1968, los negocios dedicados al producto trabajan en una extensión de más de 2.500 hectáreas, llegando a obtener 400.000 toneladas al año.

Agua, sol, viento y tierra, claves para la sal

Según informa la propia compañía en su página web, son de los primeros productores en España de un recurso muy útil para derretir el agua helada que queda bajo las acumulaciones de nieve.

Para que los automóviles puedan circular por las carreteras sobre las que han precipitado los copos, las máquinas quitanieves echan sal al mismo tiempo que despejan esas vías.

El mineral reduce notablemente la temperatura de congelación del agua y favorece el deshielo. En la Bahía de Cádiz se dan las condiciones idóneas para la disponibilidad y la extracción de la sal marina.

Eso es gracias a cuatro elementos esenciales (agua, sol, viento y tierra). El primero aporta niveles adecuados de salinidad, mientras el segundo da la energía necesaria para el calentamiento y la evaporación hídrica.

También las rachas que soplan en la zona son fundamentales para el movimiento del agua hasta su cristalización. Por último, el terreno se caracteriza por una baja permeabilidad.