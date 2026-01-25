Emil Jonsson es uno de los supervivientes del trágico accidente de trenes de Adamuz

Renfe confirma que tuvo conocimiento del accidente del Alvia en Adamuz "inmediatamente de que se produjera"

AdamuzEmil Jonsson, un ciudadano sueco de 46 años, es uno de los supervivientes del trágico accidente de trenes ocurrido el pasado domingo en Adamuz, Córdoba. El hombre, residente en Benalmádena, viajaba a bordo del penúltimo vagón del tren Iryo que descarriló, y ha contado los momentos de horror que vivió a bordo del tren accidentado.

Emil se dirigía a Madrid para renovar su pasaporte en la Embajada de Suecia, donde tenía cita a las 9 de la mañana del día siguiente. Era un simple trámite que terminó en tragedia. El hombre narra cómo en apenas unos segundos ocurrió todo: "Estaba sentado en el tren y luego tuvimos el accidente. Todo se rompió en dos o tres segundos. Y luego… simplemente hay gente muerta y estás tú solo. Yo solo veía a gente morir. Es bastante duro y doloroso", lamenta, según recoge El Español.

Un joven le pidió cambiar su sitio

El hombre tenía el asiento 15A, al lado de la ventana, pero un joven de unos 20 años le pidió cambiar el sitio para poder ir al lado de la ventana, algo a lo que accedió y que asegura pudo haberle salvado la vida: "Creo que ese era el peor sitio para estar, fue justo donde impactó el otro tren", explica, mientras asegura que desconoce si el chico que le cambió el sitio sobrevivió.

Tras el fuerte golpe, no sabe contra qué chocó su cuerpo: "Tal vez contra el techo. Tal vez contra una pared. No lo sé". El vagón en el que viajaba fue uno de los más afectados del Iryo, según él mismo narra: "Mi vagón estaba de lado y nadie podía salir. Llegó el equipo de rescate y rompió las ventanas".

La cifra de heridos hospitalizados tras el accidente de Adamuz baja a 22, cinco de ellos en UCI

El número de heridos hospitalizados tras el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba) se ha reducido de 23 a 22, cinco de los cuales permanecen ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que el número de fallecidos se cerró en 45.

Por lo que se refiere a los hospitalizados, según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), recogidos en el parte de hospitalizados y altas, hasta el momento se han tramitado 104 altas hospitalarias, mientras que los pacientes que continúan ingresados son 21 adultos y un menor.

Respecto a los cinco adultos ingresados en UCI hospitalarias de Córdoba, tres están en el Hospital Universitario Reina Sofía, uno en el Hospital de la Cruz Roja y uno en el Hospital San Juan de Dios, mientras que en planta de hospitalización de los hospitales andaluces permanecen 17 personas, en concreto 16 adultos y un menor.