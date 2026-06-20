Iván Sevilla 20 JUN 2026 - 13:31h.

El cantante onubense volvió a hacer disfrutar a unas 60.000 personas que presenciaron su show en La Cartuja de Sevilla

Manuel Carrasco cantó 'Coquito' con Raule, 'No dejes de soñar' con Amaral y 'La reina del baile' con David Bisbal, entre otros

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SevillaManuel Carrasco lo volvió a hacer. Después de sorprender con sus invitados en su primer concierto del 2026 en La Cartuja de Sevilla, este 19 de junio repitió su fórmula en el tercer show. Estuvieron desde Raule hasta David Bisbal, pasando por Amaral.

Unas 60.000 personas, entre las que posiblemente habría pacientes oncológicos de Huelva a quienes el propio artista regaló entradas, pudieron disfrutar de las canciones del onubense.

Era su penúltimo concierto, titulado 'Corazón Salvaje', el que ofreció en el estadio olímpico. Cuando se baje de los escenarios, ya avanzó que cerrará una etapa irrepetible e incluso se tomará un descanso hasta 2028.

Antes de ese parón, todavía deleitará a sus fans más incondicionales con el cuarto y último show este 20 de junio, bajo el título 'Pueblo Salvaje'. Pondrá el broche a su inédita serie de actuaciones en directo en la capital andaluza.

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Cinco dúos, con tres exhibiendo talento andaluz

Anoche hasta cinco cantantes tomaron el relevo a Vanesa Martín, Pastora Soler, Dani Fernández, Miguel Poveda o Álvaro de Luna, quienes actuaron junto a él en sus dos anteriores espectáculos.

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El primero en subirse al escenario fue el artista y compositor jerezano Raule, referente del flamenco-pop actual. Con él, Manuel Carrasco interpretó su tema 'Coquito', que escribió para su hijo pequeño, a quien llama así.

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Después, el de Isla Cristina cantó 'Salitre' con Antoñito Molina, uno de los fenómenos artísticos de Andalucía de los últimos años. Exhibiendo talento andaluz, se 'vistió' del músico colombiano Camilo para interpretar su parte de esta colaboración.

Más adelante en el concierto, la mítica canción 'Uno x uno' se pudo escuchar en dúo y compañía de la voz de Alejandro Astola, fundador de la famosa banda sevillana Fondo Flamenco.

'No dejes de soñar' con Amaral y 'La reina del baile' con Bisbal

Pero los mejores momentos se los dejó para el final un Manuel Carrasco que invitó a la experimentada Eva de Amaral, una de sus artistas "favoritas", según dijo él mismo antes de que saliera a cantar 'No dejes de soñar'.

La fusión entre el blanco que vestía el onubense y el negro-rojo que lucía la zaragozana acompañada por su guitarrista dieron paso a unos minutos de oro en La Cartuja, cuyo público siempre vive este tema con especial emoción.

De esos instantes más pausados y profundamente sentimentales se dio paso a una de las últimas composiciones más enérgicas y animadas del extriunfito: 'La reina del baile'.

Para interpretarla, escogió a otro compañero suyo que participó en Operación Triunfo cuando aún era un total desconocido. La historia que escribió después en la industria musical lo avala ahora: David Bisbal.

Con su clásico pelo rizado que recordaba precisamente a aquel artista almeriense que salió de la academia a comerse el mundo, se unió a Manuel Carrasco para saltar, bailar y hacer vibrar al público.

Unos fuegos artificiales, como acostumbra ya a lanzar el isleño en sus conciertos en Sevilla, iluminaron el oscuro cielo, igual que lo hizo el letrero que se exhibió allí en las mismas alturas con las palabras 'Corazón Salvaje'.

Brillando y con la magia de su música también, así fue un evento completo que volvió a catapultar a 'Manué' hacia el olimpo hispalense. Este 20 de junio culminará su gran éxito con, seguro, más sorpresas.