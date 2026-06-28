Iván Sevilla 28 JUN 2026 - 19:40h.

Admitiendo ser "futbolera", la cantante expresó en una pausa de su show: "¡Vamos a celebrar esto y la subida del Málaga!"

"Es un sueño y una gira tremendamente especial", calificó Amaia Montero en su actuación en el Marenostrum Fuengirola

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MálagaAmaia Montero recuperó sensaciones musicales en su concierto en el Marenostrum Fuengirola e incluso se permitió felicitar al Málaga CF por su ascenso a la Primera División del fútbol español: "Me alegro un montón".

Este 27 de junio actuó en el escenario del festival veraniego, en el marco de la gira de La Oreja de Van Gogh, regresando al pasado con la nostalgia de las clásicas canciones de la banda, tras la dura preparación de la cantante.

Después de recibir numerosas críticas en sus anteriores shows ofrecidos en otras partes de España, la artista vasca "mejoró muchísimo su calidad vocal", como le pareció a uno de los asistentes al espectáculo.

"Ha sido una bestialidad lo que ha hecho. Ganas de repetir", calificó en redes sociales el fan del grupo en un ejemplo de que la actuación de Amaia Montero gustó. "Me encantó", admite igualmente otro seguidor que presencio el evento en vivo.

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Otro usuario amante de su música explicaba que "ella solo necesitaba confianza, paz y tranquilidad". "Hoy su voz brilla como siempre, brilla con la oreja, ella es la oreja", reiteró en la red social X.

Vestida con un top blanco con plumas, falda y unas botas verdes, la cantante deleitó al público con temas tan popularmente conocidos como '20 de enero', 'Inmortal', 'Nadie como tú', 'Cuéntame al oído' o 'París'.

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"Es un sueño y una gira tremendamente especial", admitió

Admitiendo ser "futbolera", la cantante de Irún (Guipúzcoa) expresó durante una pausa en su show: "¡Muchísimas felicidades! ¡Vamos a celebrar esto y la subida del Málaga!".

Una gran ovación de la gente que tenía delante respondió a esas palabras con las que quiso acordarse del éxito blanquiazul tras ocho años sin jugar en la máxima categoría del fútbol nacional.

Sobre los conciertos que está ofreciendo este 2026, Amaia Montero admitió lo siguiente: "Es un sueño y una gira tremendamente especial. Tiene muchos componentes que la hacen así. Estamos aquí para celebrar la música".

Ya el 4 de julio volverá a subirse al escenario en Córdoba, luego lo hará en Gijón (Asturias) el 10 de julio y el último día del mes en su tierra, Donostia, donde cantará por segunda vez el primer día de agosto.