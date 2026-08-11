Sergio Delgado 11 AGO 2026 - 06:00h.

Antes de viajar conviene comprobar la comisión por retirada con tarjeta, el porcentaje aplicado al cambio de divisa y si existe una cantidad mínima por operación

Los errores más comunes al sacar dinero en cajeros del extranjero: desde aceptar la conversión a euro a realizar pequeñas retiradas

Compartir







Preparar un viaje implica un sinfín de cosas. Que si elegir vuelos, que si reservar alojamiento, calcular cuánto podemos gastar durante esos días… sin embargo, hay un detalle que muchas veces dejamos para el último momento: cómo vamos a pagar cuando lleguemos al destino.

No es una cuestión sin importancia, ni mucho menos. Y es que, si el país utiliza una moneda distinta del euro, esta decisión puede tener un impacto muy importante en el presupuesto que habíamos previsto asignar.

Entre tipos de cambio, comisiones bancarias y recargos aplicados por determinados intermediarios, un viajero puede acabar pagando decenas de euros adicionales sin apenas darse cuenta.

Y ojo, es una diferencia que se esconde en pequeños porcentajes que se repiten en restaurantes, hoteles, tiendas y cajeros.

La tarjeta se ha convertido en nuestro medio de pago habitual

El uso de la tarjeta lleva años creciendo. Según datos oficiales, los pagos realizados mediante tarjeta en España superan ya los 67.000 millones de euros.

La comodidad y la posibilidad de pagar sin llevar grandes cantidades de dinero explican buena parte de este avance. Ahora bien, no todas las tarjetas funcionan igual. Las de débito cargan cada compra directamente en la cuenta corriente y permiten gastar, en términos generales, hasta alcanzar el saldo disponible.

PUEDE INTERESARTE Los errores que cometen algunos propietarios al alquilar su vivienda en verano y que pueden acarrear sanciones

Las tarjetas de crédito, por el contrario, utilizan una línea de financiación concedida por la entidad hasta un límite determinado.

Esta diferencia también puede influir al viajar. Algunas entidades aplican condiciones distintas según se utilice una tarjeta de crédito o de débito, especialmente cuando se realizan operaciones fuera de la zona euro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Pagar 1.000 euros puede implicar hasta 30 euros solo en comisiones

Imaginemos unas vacaciones en las que gastamos el equivalente a 1.000 euros en hoteles, comidas, transporte y compras. Si nuestra tarjeta aplica una comisión del 3% por cambio de divisa, habremos pagado 30 euros adicionales.

Con un recargo del 1%, serían 10 euros. El problema aparece cuando el viajero desconoce las condiciones de su tarjeta y descubre las comisiones al consultar los movimientos bancarios después de regresar.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Las tarifas por utilizar una tarjeta en otra moneda suelen situarse, dependiendo de la entidad y del contrato, entre el 1% y el 3%. Existen también tarjetas que eliminan esta comisión o aplican un cambio muy próximo al utilizado por las redes internacionales de pago.

Por eso, revisar las condiciones antes de viajar puede resultar más útil que buscar durante horas un restaurante ligeramente más barato.

Si te preguntan euros o moneda local, cuidado con la respuesta

Uno de los errores más frecuentes ocurre delante del propio terminal de pago. Estamos en Londres, Praga o Nueva York y la pantalla nos ofrece dos posibilidades: pagar en euros o hacerlo en libras, coronas o dólares.

Ver el importe expresado en euros transmite cierta seguridad porque sabemos exactamente qué cantidad reconocemos. Sin embargo, elegir euros puede activar la denominada conversión dinámica de divisas o DCC.

En este caso, la conversión no la realiza necesariamente nuestro banco en las condiciones habituales. El cambio puede ser establecido por el proveedor que gestiona la operación y resultar menos favorable.

La regla práctica es sencilla: cuando se paga con tarjeta en un país con otra divisa, normalmente interesa seleccionar la moneda local. Después será la entidad de la tarjeta la que realice la conversión conforme a las condiciones contratadas.

El efectivo tampoco está libre de gastos ocultos

Cambiar 500 euros por otra moneda no significa necesariamente recibir el equivalente exacto según el tipo de cambio que aparece en internet. Los cambios oficiales funcionan como una referencia, pero las condiciones ofrecidas al consumidor pueden variar.

Las comisiones bancarias por cambio de moneda pueden moverse aproximadamente entre el 3% y el 5%, aunque cada entidad establece sus propias tarifas. Sobre 1.000 euros, un 5% supone 50 euros.

También conviene desconfiar de la expresión "sin comisión" cuando aparece en determinadas casas de cambio. Que no exista una tarifa visible no significa que la operación sea gratuita. El margen puede estar incluido directamente en un tipo de cambio mucho peor para el cliente.

Aeropuertos y zonas con una elevada concentración turística merecen especial atención. La comodidad de cambiar dinero nada más aterrizar puede pagarse mediante una conversión poco competitiva.

Sacar dinero del cajero puede salir todavía más caro

El cajero es otro punto delicado. Dependiendo de la tarjeta, retirar efectivo en el extranjero puede implicar comisiones que lleguen al 5%. Además, en determinadas operaciones pueden intervenir tanto la entidad del cliente como el propietario del cajero.

Una retirada equivalente a 300 euros con un recargo total del 5% supone perder 15 euros en una única operación. Si repetimos el proceso varias veces durante las vacaciones, el importe empieza a ser relevante.

Antes de viajar conviene comprobar la comisión por retirada, el porcentaje aplicado al cambio de divisa y si existe una cantidad mínima por operación.

También es recomendable leer detenidamente la información que muestra el cajero antes de confirmar.

La estrategia adecuada a seguir para ahorrar sustos

No existe una fórmula idéntica para todos los destinos. Hay países donde prácticamente todo puede pagarse con tarjeta y otros en los que todavía necesitamos efectivo para transporte, pequeños establecimientos o mercados.

Una estrategia adecuada consiste en utilizar una tarjeta con bajas comisiones para hoteles, restaurantes y compras, y llevar una cantidad moderada de efectivo para gastos puntuales.

También resulta prudente disponer de un segundo método de pago por si una tarjeta es bloqueada, se pierde o simplemente no funciona.