Marta Egea 11 AGO 2026 - 06:15h.

La diferencia entre un eclipse solar total, parcial y anular no es solo visual, también afecta a la seguridad ya que algunos no se pueden mirar sin protección

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Los eclipses solares se producen cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y proyecta su sombra sobre una parte concreta del planeta. Aunque todos parten de esa misma alineación, no todos se ven de la misma forma: según la posición del observador, la distancia aparente de la Luna y el grado de ocultación del disco solar, el fenómeno puede ser total, parcial o anular.

La diferencia no es solo visual. En un eclipse total, la Luna llega a cubrir por completo el Sol durante unos minutos y permite observar la corona solar, una de las capas externas de nuestra estrella. En un eclipse parcial, sin embargo, solo una parte del Sol queda oculta. En un eclipse anular, la Luna pasa por delante del Sol, pero no lo tapa por completo y deja visible el conocido como “anillo de fuego”.

Saber cuáles son las diferencias es importante porque también cambian las precauciones. La regla general es clara: no se debe mirar directamente al Sol sin protección adecuada, ya que puede provocar daños oculares graves. La única excepción se da durante la fase de totalidad de un eclipse solar total, cuando el disco brillante del Sol queda totalmente cubierto. En los eclipses parciales, en los anulares y durante las fases parciales de un eclipse total, siempre deben usarse gafas de eclipse homologadas o métodos de observación indirecta.

Qué tienen en común todos los eclipses solares

Todos los eclipses solares dependían de una coincidencia muy interesante. La Luna es unas 400 veces más pequeña que el Sol, pero también está aproximadamente 400 veces más cerca de la Tierra. Gracias a esta proporción, ambos pueden tener un tamaño aparentemente parecido en el cielo. Cuando la alineación es la correcta, la Luna puede llegar a cubrir todo el disco solar desde nuestra perspectiva.

Pero la alineación nunca afecta de la misma manera a todo el planeta. La sombra lunar es relativamente estrecha y se desplaza sobre la superficie terrestre. Quien esté en la zona central de la sombra puede ver un eclipse total o anular, según la distancia aparente de la Luna. Quien esté fuera de esa franja, pero dentro de una región más amplia de sombra parcial, verá solo una parte del Sol cubierta.

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Debido a ello, un mismo eclipse puede vivirse de forma completamente diferente según la localidad. En España, por ejemplo, el eclipse total del 12 de agosto de 2026 cruzará la península Ibérica de oeste a este y será total en una franja concreta, mientras que en otras zonas se verá parcial. El Instituto Geográfico Nacional señala que será el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de 100 años, con la totalidad ocurriendo muy cerca del horizonte al atardecer.

Eclipse solar total, ¿cuándo aparece la corona?

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna se coloca entre la Tierra y el Sol y cubre por completo la cara brillante de nuestra estrella. Para verlo como total hay que estar dentro de la estrecha franja de totalidad. Fuera de esa zona, aunque el eclipse sea muy profundo, se verá como parcial.

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Durante la totalidad, el cielo se oscurece como si llegara un crepúsculo repentino, pueden verse planetas o estrellas brillantes, y aparece la corona solar: la atmósfera externa del Sol, normalmente invisible por el resplandor del disco solar. La NASA subraya que un eclipse total es el único tipo de eclipse solar en el que los observadores pueden quitarse momentáneamente las gafas de eclipse, pero solo por unos breves instantes en el que la Luna bloquea completamente el Sol.

Eclipse parcial, el más común

Un eclipse parcial se produce cuando la Luna tapa solo una parte del Sol. Puede ocurrir porque la alineación no es perfecta desde el punto de observación o porque la persona se encuentra fuera de la franja de totalidad o anularidad de un eclipse mayor. A simple vista, el Sol adopta una forma de media luna o parece tener un “mordisco” oscuro.

El problema es que, aunque el Sol esté parcialmente cubierto, la parte visible sigue siendo demasiado intensa para mirarla sin protección. De hecho, un eclipse parcial puede ser muy traicionero porque el entorno no siempre se oscurece de forma espectacular. En un eclipse parcial nunca es seguro mirar directamente al Sol sin gafas de eclipse o un método indirecto de observación.

Eclipse anular, el famoso “anillo de fuego”

El eclipse anular es quizá el más fácil de confundir con el total, pero no debe tratarse de la misma forma. Ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero se encuentra más lejos de nuestro planeta o tiene un tamaño aparente ligeramente menor. Como no llega a cubrir completamente el disco solar, queda visible un borde brillante alrededor de la Luna: el popular “anillo de fuego”.

La NASA explica que en un eclipse anular la Luna aparece como un disco oscuro sobre un disco solar más grande, creando un anillo luminoso. La ESA añade que ese efecto se debe a que la distancia de la Luna a la Tierra cambia a lo largo de su órbita elíptica, modificando su tamaño aparente en el cielo.

En este eclipse nunca hay totalidad. El Sol no queda bloqueado en ningún momento, por lo que no existe una fase segura para mirar sin protección. Aunque el anillo pueda resultar espectacular, sigue siendo luz solar directa. Por eso las gafas son fundamentales durante todo el fenómeno.