Manuel Pimentel Granada, 05 OCT 2026 - 07:30h.

Con 1.052 electores en el exterior frente a 330 en España, los votantes inscritos en el CERA triplican a los del censo nacional en este municipio de la Alpujarra granadina

Bolaños urge al Supremo resolver el voto de la 'ley de nietos' antes de las elecciones de 2027

Compartir







A primera hora de la mañana, en las calles de Murtas, en Granada, solo se escucha el murmullo de la alta montaña y el ajetreo diario de sus algo más de doscientos vecinos que viven en este municipio de la vertiente sur de la Alpujarra granadina.

Tiene un colegio con solo 25 niños, una farmacia, una tienda municipal, un bar y la emblemática bodega de vinos del pueblo, Cuatro Vientos. Entre casas que a lo lejos dibujan un paisaje escalonado, se sitúa el histórico molino de viento, ubicado en un excelente mirador que ofrece una panorámica de 360 grados, la Casa Museo del Trovo y Aguardiente, o el pintoresco lavadero del siglo XVIII.

Sin embargo, sobre el papel Murtas es una metrópolis demográfica en comparación con sus calles vacías. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), nada menos que el 76,1% de los electores de Murtas viven en el extranjero. En el censo electoral de españoles residentes (CER) a fecha 1 de agosto de 2026, hay 330 electores inscritos en Murtas, mientras que en el censo del denominado voto CERA, es decir, votantes descedientes de murteños que residen fuera de España, hay 1.052 inscritos.

Tres de cada cuatro votantes viven en el extranjero

Estos datos significan que, del censo electoral total compuesto por 1382 votantes (la suma del CER y el CERA), menos de uno de cada cuatro ciudadanos con derecho a voto están inscritos en el censo electoral de Murtas.

PUEDE INTERESARTE Los votos de los españoles residentes en el extranjeros por la Ley de Nietos han favorecido siempre al PP

Por otro lado, el total de habitantes en el padrón, a cierre de 2025, es de 431 censados, aunque realmente solo hacen vida en el pueblo alrededor de doscientas personas, según el alcalde del municipio alpujarreño, el 'popular' José Miguel Romera Rodríguez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Con estos datos sobre la mano, hay tres veces más votantes en el extranjero que en España, mientras que la población real que viven allí representa apenas un 14% de la masa electoral que puede decidir sobre el color político en el Ayuntamiento.

Ley de Nietos

Este desfase poblacional responde al goteo de nacionalizaciones de descendientes emigrantes españoles, principalmente en países latinoamericanos como Argentina, Cuba o Venezuela. Son, en su mayoría, descendientes de familias que emigraron durante el franquismo y las décadas posteriores y que, a través de las leyes de nacionalidad, continúan figurando en las listas electorales del municipio.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La causa de este fenómeno es la conocida como Ley de Nietos, que permite a los hijos y nuetos de españoles nacidos en el extranjero obtener la nacionalidad directamente si demuestran que sus padres o abuelos emigraon o tuvieron que exiliarse de España, aunque nunca hayan estado en el país.-

Para el gobierno local y los vecinos que habitan en Murtas todo el año, la situación genera cierta frustración. Y es que se da la paradoja de que el futuro político de una localidad que lucha por sobrevivir al despoblamiento de la España vaciada está en manos de miles de votantes que, en la mayoría de los casos, nunca han pisado sus plazas.