El hombre no podrá acercarse a la ciudad en la que vive la víctima, Orense, durante cinco años

Prisión provisional para el detenido por el asesinato machista de una mujer en Villarobledo, Albacete

Compartir







Un vecino de Xinzo, Ourense, ha llegado este martes a un acuerdo de conformidad en la Audiencia provincial de Ourense por el que acepta un destierro de cinco años de la ciudad y reconoce el infierno que le hizo pasar a su pareja durante tres largos años.

Tal y como recoge ‘La Voz de Galicia’, la víctima vivía en un estado de “temor y subyugación” que le impedía contarle a su entorno la pesadilla en la que estaba inmersa. El maltratador ha asumido finalmente las consecuencias de los abusos cometidos durante tres años y ha admitido que cometió delitos de maltrato y lesiones por los que afrontará una pena de cuatro años y medio de prisión.

Del mismo modo, y en aras de velar por la seguridad de la víctima, se ha establecido una medida excepcional: el agresor no podrá acercarse a ella durante 14 años, si bien durante los cinco primeros le estará totalmente prohibido entrar en la ciudad de Ourense, en la que reside la afectada.

Episodios de violencia frecuentes

Para garantizar que se cumple la medida, se le instalará al hombre en cuanto abandone la cárcel una pulsera de control telemático. Se cierra así un largo proceso judicial que se remonta al año 2022, cuando la pareja inició la relación sentimental. Los episodios de violencia eran frecuentes, pero la víctima los mantuvo ocultos a sus familiares y amigos.

PUEDE INTERESARTE Decretan prisión provisional para el detenido por disparar a su expareja y a la hermana de ella en Granada

“Pese a las lesiones, no fue a ningún centro sanitario para recibir asistencia”, recoge el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, que este martes se elevó a definitivo. Así las cosas, se cree que la mujer se curó por sí misma las heridas y las justificó como pudo ante su entorno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El maltratador volvió a atacarla en marzo de 2025. El día 9, cuando la pareja se encontraba en el domicilio en el que convivían, y “con ánimo de atentar contra la integridad física de la víctima”, la golpeó en los ojos y en distintas partes del cuerpo. Esta vez, ella se vio tan mal que decidió pedir ayuda. Según recoge ‘La Voz de Galicia’, atemorizada, envió varios mensajes de WhatsApp a su madre en los que le decía que acudiera a su casa para recogerla.

Un golpe en la cabeza la dejó semiinconsciente

Su madre fue a socorrerla y la convenció para que acudiera a un centro sanitario para que le curasen las heridas. La víctima contó ante los médicos unos hechos que nada tenían que ver con lo que realmente sucedido. Meses más tarde, y tras haber sobrevivido a una paliza mucho más brutal, sí admitió la verdad de lo sucedido.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Pero lo peor ocurrió en julio de 2025. Cuando la pareja regresaba de una fiesta en Trasmiras a bordo de un coche y por una carretera secundaria, se produjo entre ellos una discusión. Pronto volvió a desatarse la agresividad del acusado, que comenzó a darle puñetazos y patadas por todo el cuerpo. Uno de esos golpes le afectó a la cabeza y la dejó semiinconsciente. La metió en el maletero del coche y la llevó a casa, donde permanecieron hasta la mañana del domingo 27, cuando la víctima fue auxiliada por una amiga.