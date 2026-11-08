Manuel Pimentel Málaga, 08 NOV 2026 - 21:08h.

Se trata del Club Med 2 velero más grande del mundo hace escala en el puerto malagueño estos días

El barco puede llevar 328 pasajeros y cuenta con restaurantes, terrazas, piscinas de agua de mar y multitud de ofertas de ocio a bordo

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Es uno de los mayores veleros de crucero del mundo, de gran lujo y este jueves ha atracado en el Puerto de Málaga. Se trata del Club Med 2, un imponente velero que consta de cinco mástiles y 187 metros de eslora.

El barco propone una experiencia bastante diferente a la de los cruceros convencionales. Pertenece a Club Med, una compañía francesa fundada en el año 1950 y que fue pionera en el concepto del "todo incluido". Algo paracedio courre a bordo de este lujoso barco de cruceros, en el cual buena parte de la gastronomía, las bebidas, el deporte y el entretenimiento ya van incluidos en el precio.

Cinco mástiles y siete velas

Con 187 metros de largo, o sea casi dos campos de fútbol el Club Med 2 se hace notar ya desde lejos. Cuenta cin cinco mástiles y siete velas enormes. Navega con el viento, aunque también lleva motores. Y lo más curioso: es que las velas se manejan prácticamente solas, mediante un sistema informático.

Por dentro, tampoco se queda corto. Fue construido en 1992 y renovado hace poco. Ahora funciona como un hotel de lujo sobre el mar con 164 camarotes, todos con vistas al exterior, y capacidad para 328 pasajeros. Además, tiene dos piscinas de agua de mar, terrazas de madera y rincones en los que descansar mientras el barco navega su travesía.

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Más tripulantes que pasajeros

Uno de los detalles que más llamativos es la proporción de personal. Según la documentación de la compañía, el barco puede llevar hasta 338 tripulantes para un máximo de 328 pasajeros. Es decir, hay más gente trabajando que huéspedes.

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La mayoría de los pasajeros suelen ser franceses, belgas y suizos, entre otras nacionalidades.

Otro de sus ganchos es la comida. El barco ofrece dos restaurantes y cuatro bares y apuesta por productos de proximidad y por los sabores de los sitios por los que pasa.

Yoga, kayak y trapecio volador

A bordo no todo es comer y descansar. Dentro hay clases de yoga, gimnasio y deportes acuáticos como kayak o paddle surf. Para eso el barco tiene una plataforma náutica que permite bajar directamente al mar en determinadas escalas.

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El deporte es una de las señas de identidad de la compañía naviera, que organiza experiencias con profesionales y deportistas de alto nivel. Una de sus propuestas más llamativas es el trapecio volador, que la compañía ofrece en algunos de sus complejos.

El velero suele hacer rutas por el Mediterráneo y el Caribe. Combina grandes ciudades con pueblos costeros y calas a las que no llegan los cruceros más grandes.

Su escala en Málaga cae en plena temporada alta del turismo de cruceros de otoño. El puerto tiene previstas 113 escalas entre octubre y noviembre.

Sus precios varían dependiendo de la duración y el destino, una escapada de tres noches por el Mediterráneo puede salir desde unos 1.100 euros por persona, y una semana ronda entre los 3.000 y 4.000 euros. No apto para todos los bolsillos.