Atacan de manera masiva cajetines de pisos turísticos e inmobiliarias de Granada

En un comunicado, este sindicato ha informado de que la acción se enmarca en las protestas previas a la jornada de huelga general de este miércoles

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El Sindicato de Vivienda Granada ha reivindicado como propio el sabotaje masivo a unos 300 cajetines de pisos turísticos en esta capital andaluza, daños que se han sumado a pequeños vandalismos contra inmobiliarias.

En un comunicado, este sindicato ha informado de que la acción se enmarca en las protestas previas a la jornada de huelga general de este miércoles y busca desmarcar sus posiciones de las que mantienen los sindicatos mayoritarios.

En este contexto, durante la mañana de este martes han aparecido dañados unos 300 cajetines de acceso a viviendas de uso turístico, además de registrarse daños en al menos una quincena de inmobiliarias.

Pegadas de carteles en escaparates

Fuentes de la Policía Local de Granada han informado a EFE de que, en el caso de las inmobiliarias, se ha tratado de pequeños ataques, pegada de carteles en escaparates y otros daños menores.

Como ya ocurrió el pasado mes de febrero, los dispositivos instalados en portales y fachadas para facilitar el acceso a pisos turísticos han sido inutilizados y marcados con pegatinas del logotipo del Sindicato de Vivienda de Granada y un lema alusivo a la jornada de huelga.

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La acción se ha concentrado en el Albaicín, el Realejo y la zona Centro, los barrios con mayor presencia de pisos turísticos y también en los que se han registrado mayores subidas en el coste de la vivienda.

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La "indignación y repulsa" de la Asociación de Viviendas Turísticas

La Asociación de Viviendas Turísticas y Alojamientos Rurales de Granada (Avitargranada) ha mostrado su "indignación y repulsa" ante una oleada de actos vandálicos y ha recordado que en febrero se sabotearon otros 500 cajetines.

"Lo más grave es que estos ataques están adquiriendo una preocupante sensación de impunidad", ha explicado el presidente de Avitargranada, Antonio Jesús Castillo, quien ha explicado que parte de los ataques se han hecho a plena luz del día. Ha recordado que la Asociación denuncia desde hace meses ataques y ha solicitado ayuda sin éxito.

"Las denuncias presentadas por los afectados han terminado archivándose en distintos casos, sin que conozcamos resultados efectivos que hayan permitido frenar esta sucesión de sabotajes", ha lamentado.

Distanciamiento de UGT y CCOO

Además, ha criticado el silencio institucional y la ausencia de medidas preventivas y ha pedido que los hechos se investiguen en profundidad. El Sindicato de Vivienda, junto con otros sindicatos y organizaciones como CNT o la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS), ya anunció su distanciamiento de UGT y CCOO y adelantó que se movilizaría de forma independiente.

Ha explicado además que, para este miércoles, han organizado acciones diferenciadas por el bloqueo de la Alhambra, varios piquetes y columnas a lo largo del día y una manifestación propia y separada de la de los sindicatos mayoritarios.