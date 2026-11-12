La institución ha incluido además la obligatoriedad de firmar una declaración responsable por los alumnos que participen en programas de movilidad

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La Universidad de Granada ha hecho pública la convocatoria de movilidad internacional de estudiantes de grado durante el curso académico 2027/2028 y ha incluido nuevas medidas tras el asesinato en México de la estudiante Claudia Tacoronte, entre ellas, la obligatoriedad de firmar una declaración responsable.

La Autónoma de Morelos, institución donde estudiaba Tacoronte, ha sido excluida del listado de entidades a las que es posible optar para un intercambio el próximo curso. La joven fue asesinada el pasado 12 de septiembre en Cuatla. Otras tres estudiantes de ese mismo centro murieron de forma violenta en apenas unos meses, desde febrero a mayo de este mismo año.

La UGR aseguró que desconocía estos hechos, mientras que Exteriores recogía en sus recomendaciones de viaje a México evitar este Estado, el de Morelos, por el repunte en criminalidad y secuestros vinculados al narcotráfico.

Cambio en los protocolos de seguridad

Este trágico suceso ha motivado a la Universidad de Granada a cambiar los protocolos de seguridad en los programas de movilidad internacional y una revisión de los destinos. A partir del curso 2027/2028 será obligatorio que los estudiantes firmen una declaración responsable. En ella, los estudiantes manifestarán su compromiso de informarse de las recomendaciones de viaje y seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En caso de emergencia en el país de destino, "o de que las condiciones de seguridad no sean las adecuadas", también se comprometen a contactar con la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) de la universidad "de manera inmediata para la gestión administrativa de su regreso".

Así consta en la resolución emitida por el Vicerrectorado de Internacionalización de la Universidad de Granada y consultada por Europa Press, de la que también se desprende que la institución docente activará un canal de Telegram para emitir avisos al estudiantado cuando sea necesario.

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Los estudiantes deberán suscribirse a este canal y también atender a las sesiones específicas de seguridad que van a realizarse. Hasta ahora esto se abordaba en el marco de las charlas generales de preparación para la movilidad.

Las modalidades de intercambio de la UGR

La UGR prevé destinar una dotación máxima de 17,78 millones de euros a la movilidad internacional de estudiantes de grado en 2027/2028. La convocatoria contempla dos modalidades para solicitar estancias de estudios en universidades extranjeras.

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La primera es Erasmus+, que incluye universidades de países miembros de la Unión Europea, así como del Reino Unido y Suiza. En el caso de estos dos últimos destinos, la financiación aplicable estará condicionada a la evolución de su proceso de reincorporación al programa. Esta modalidad también incluye universidades de terceros países asociados a Erasmus+ y universidades integradas en la Alianza Universitaria Europea Arqus.

La segunda modalidad es Intercambio, que ofrece plazas en universidades de terceros países no asociados a Erasmus+ con los que la UGR mantiene acuerdos de colaboración. Esta opción amplía las oportunidades de realizar una estancia académica internacional y permite al estudiantado solicitar aquellos destinos que mejor se ajusten a sus intereses formativos, siempre que cumpla los requisitos generales y específicos establecidos para cada universidad y titulación.

Más de 5.500 plazas de movilidad internacional

La convocatoria contempla más de 5.500 plazas de movilidad internacional, distribuidas entre las modalidades Erasmus+ e Intercambio, y ofrece la posibilidad de elegir entre más de 750 destinos en universidades e instituciones de educación superior de distintos países.

En el caso de Erasmus+, se prevén ayudas individuales y complementos sujetos a los criterios establecidos en la convocatoria, incluidos los relacionados con la inclusión y las necesidades específicas de determinados participantes.

La adjudicación de las plazas se realiza mediante un procedimiento de concurrencia competitiva. Entre los criterios de valoración figuran la nota media del expediente académico y la competencia lingüística, junto con los requisitos específicos de cada destino. El plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria se desarrollará entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre de 2026.