Gonzalo Barquilla 12 NOV 2026 - 18:43h.

Carles Monguilod confirma la satisfacción de las familias de Marc Hernández y Paula Mas y explica los pasos hacia el juicio

El fiscal pide 52 años de cárcel para Jordi Magentí por el crimen de Susqueda: le atribuye los asesinatos de Marc y Paula

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El doble crimen de Marc Hernández y Paula Mas en el pantano de Susqueda, en agosto de 2017, sigue sin resolverse judicialmente más de nueve años después. Sin embargo, sus familias ven ahora más cerca la posibilidad de que el caso llegue a juicio tras la acusación formulada por la Fiscalía contra Jordi Magentí, para quien pide 52 años de cárcel.

Carles Monguilod, abogado de las familias, ha trasladado a la web de 'Informativos Telecinco' la satisfacción de sus representados: "A la vista de la petición del ministerio público, puedo decir que estamos satisfechos de que el fiscal formule por fin acusación, porque esto significa que falta menos para el juicio", ha manifestado el letrado. Las familias quieren mantener un perfil bajo a nivel mediático, aunque el equipo jurídico ha considerado oportuno pronunciarse ante el avance de la causa.

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El abogado ha señalado que ya le han dado "trámite" para presentar "el escrito como acusación particular", en el que "con toda probabilidad" seguirá la línea del ministerio público. Una vez lo presente, será el turno de la defensa de Magentí, que corre a cargo del letrado Benet Salellas. Después, se celebrará el trámite judicial en el que se resolverá si procede abrir el juicio oral y, en caso afirmativo, las actuaciones se remitirán a la Audiencia Provincial de Girona para que se fije una fecha para el juicio con jurado popular.

La Fiscalía reclama 52 años de prisión y 10 de libertad vigilada

El fiscal Jerónimo Gómez solicita 25 años de prisión por cada uno de los dos delitos de asesinato y otros dos por tenencia ilícita de armas. A esa petición suma 10 años de libertad vigilada una vez cumplida la eventual condena. La acusación sostiene que Magentí actuó con alevosía, al considerar que las víctimas estaban indefensas y no tuvieron posibilidad de anticipar ni repeler el ataque. También atribuye al acusado una "ira desmesurada", aunque reconoce que no ha podido determinar qué desencadenó su reacción ni qué motivo pudo llevarle a matar a dos jóvenes a los que no conocía.

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La Fiscalía, además, invoca una agravante de reincidencia. Se apoya en la condena anterior de Magentí por el asesinato de su mujer, Maria Josefa García Fernández, cometido en Anglès en diciembre de 1997. Un jurado popular lo declaró culpable por unanimidad y la Audiencia de Girona le impuso 15 años de prisión en una sentencia de febrero de 2000. No obstante, el escrito reclama documentación oficial para acreditar la firmeza de aquella condena y el cumplimiento de la pena.

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Entre las medidas que el ministerio público quiere incorporar al procedimiento destaca la visita del jurado al pantano de Susqueda. Propone que los miembros recorran los escenarios de la investigación para conocer las distancias, los accesos al agua, los desniveles y las condiciones acústicas del entorno. También solicita la declaración de 46 testigos civiles y la incorporación de informes policiales y forenses, grabaciones de cámaras, análisis de teléfonos y geolocalizaciones, estudios balísticos y acústicos y pruebas relacionadas con la búsqueda subacuática.

El rastreador y el youtuber que encontraron nuevas piezas relacionadas con el crimen

Entre los testigos civiles que propone la Fiscalía para el juicio, según informa 'El Punt Avui', figuran dos hombres cuyos caminos se cruzaron durante la búsqueda de posibles indicios en el pantano. Uno es Lluís, un rastreador de 61 años que ha dedicado cientos de horas a recorrer los alrededores de Susqueda con un detector de metales. El otro es Sergi, un joven de 30 años que utilizaba la identidad de 'Inspector del Misterio' en YouTube y que protagonizó por casualidad un hallazgo que acabaría siendo relevante para la investigación.

El 12 de enero de 2023, Sergi encontró cerca de la Font del Borni varios accesorios de una embarcación y un hinchador de pie de color azul. Grabó los objetos y compartió las imágenes en internet sin reparar en que podían corresponder al kayak de Marc y Paula, del que todavía faltaban algunas piezas. Lluís vio la publicación, reconoció los accesorios y acudió al lugar para recogerlos y entregarlos a los Mossos. La Policía Científica determinó que coincidían con componentes de la embarcación de las víctimas, aunque no pudo obtener huellas ni ADN identificativos.

A partir de entonces, Lluís continuó rastreando distintos puntos del pantano y asegura haber encontrado otros objetos que podrían tener relación con el caso, entre ellos palos de aluminio que podrían corresponder a los remos del kayak, un reloj, un cuchillo roto y varios restos balísticos. Entre estos últimos figuran dos vainas, una bala y un fragmento de proyectil del calibre .38 que hizo examinar en un laboratorio privado. Según la información de las fuentes locales, el rastreador alertó a los Mossos de estos hallazgos, pero los investigadores únicamente recogieron las piezas de la embarcación y el hinchador. El resto de objetos no se incorporaron a la causa.

Marc y Paula viajaron a Susqueda para pasar unos días en la naturaleza

Marc Hernández tenía 23 años y Paula Mas, 21. Eran pareja desde hacía cuatro años y compartían su afición por la naturaleza. La noche del 23 de agosto de 2017 salieron de la comarca del Maresme con un kayak en el maletero de su Opel Zafira. Su intención era pasar un par de días en el entorno del pantano de Susqueda, dormir en el vehículo y navegar por el embalse. A la mañana siguiente, una cámara de seguridad de una oficina bancaria de La Cellera de Ter los captó sacando e ingresando dinero. Eran las 09:43 horas. Después continuaron hacia el pantano, donde, según la reconstrucción de la Fiscalía, se preparaban para acceder al agua con la embarcación cuando coincidieron con Magentí. El escrito sitúa el ataque entre las 11:20 y las 11:26 horas y sostiene que el acusado disparó contra ambos jóvenes a una distancia de entre uno y tres metros.

La búsqueda comenzó tras perderse el contacto con ellos. El kayak apareció el 26 de agosto, dañado y con piedras en su interior. Dos días después, los investigadores localizaron el Opel Zafira hundido en el pantano. Los cuerpos no fueron encontrados hasta el 26 de septiembre, 33 días después de la desaparición. Estaban desnudos y habían sido lastrados con piedras para mantenerlos bajo el agua. La investigación examinó distintas líneas y posibles sospechosos hasta centrar sus pesquisas en Magentí, un pescador y cazador que conocía bien la zona y que reconoció haber estado allí aquella mañana.

Magentí fue detenido el 26 de febrero de 2018 y entró en prisión provisional el 1 de marzo. Permaneció encarcelado cerca de 10 meses hasta que recuperó la libertad provisional en diciembre de ese año. Desde entonces ha seguido siendo el único investigado por el doble crimen y ha negado su participación en las muertes. Ahora, más de nueve años después de los asesinatos, la Fiscalía ha formalizado su acusación y las familias de Marc y Paula esperan que el procedimiento permita finalmente celebrar el juicio.