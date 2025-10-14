Álex Aragonés 14 OCT 2025 - 07:00h.

Los solteros hacen 'match' y reciben directamente una propuesta para quedar en una cafetería: "Hay que conocer a las personas cara a cara"

¿Por qué el café de la mañana puede proteger mejor al corazón que a cualquier otra hora del día?

Compartir







BarcelonaLos beneficios del consumo moderado de café van más allá de la salud y en Barcelona ya cuentan con fiestas matutinas sin alcohol donde su aroma se ha convertido en una nueva forma de socializar. De 'coffe raves' al primer club para ligar en cafeterías de la capital catalana, la propuesta conocida como Caffeine Social Club que quiere evitar los mensajes infinitos por el móvil para hacer 'match' y conocerse directamente en persona.

"Es una aplicación de citas, que funciona al revés de las 'apps' de siempre. Te registras, haces match y recibes una propuesta directa de una cafetería que al final seleccionamos entre las mejores de la ciudad", explica a Informativos Telecinco Iván Carballal, el artífice de un proyecto donde la cafeína también se convierte en el primer nexo de unión entre los solteros.

Caffeine Social Club, bautizado como el 'Tinder del café', se lanzó en septiembre y en un mes ya ha atraído la atención de aquellas personas que quieren evitar las conversaciones con personas que empiezan a conocer por vía digital y que nunca llegan a ver de manera presencial.

Del 'match' a la cita

"Evitas chatear numerosas horas y perder el tiempo, muchas veces la gente te hace ghosting o no quiere quedar. Nosotros lo hacemos al revés. Primero concretas la cita y en el momento de que las dos personas confirman que se van a ver, permitimos que puedan chatear y conocerse antes del gran día o esperar para conocerse en persona", añade Iván sobre una nueva forma de socializar que se le ocurrió al pensar en sus amigos, la mayoría de ellos solteros.

PUEDE INTERESARTE El secreto del mejor café con leche del mundo: así puedes hacerlo en casa

La idea se materializó tras casarse el pasado mes de julio: "Pensé que sería buena forma para conseguir que ellos conozcan ya a esa persona y sean ellos los que me inviten a su boda. Siempre se quejan de que pasan muchas horas en aplicaciones de citas y no quedan".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Así nació Caffeine Social Club, el nombre elegido en referencia a la cafeína y a las citas que tuvo en el pasado el artífice del proyecto. "Como persona que ha pasado por la soltería, siempre que quedaba lo hacía en una cafetería. Si ese contacto online lo quieres pasar a físico, normalmente se suele quedar en una catefería".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Café, refrescos con cafeína y té matcha

Un lugar donde el alcohol queda en segundo plano y las posibilidades van más allá de un café. "La cafeína une a las personas y concreta estas citas. También sirve una CocaCola o un té matcha", admite Iván sobre una app que ha arrancado en Barcelona y también está disponible en otras ciudades de España.

De momento, medio millar de solteros ya se han registrado en la página de Caffeine Social Club, que próximamente abrirá la aplicación para smartphones: "Hemos visto que hay un perfil más millennials que generación Z. A nivel de sexo hay más o menos el mismo porcentaje, pero más mujeres".

"Buscamos es volver a lo de antes, conocer a las personas cara a cara"

Un 'match' y una bebida con cafeína, suficiente para quedar en persona: "Últimamente estamos muy habituados a conocer gente por internet y socializar por la vía digital, pero lo que buscamos es volver a lo de antes, conocer a las personas cara a cara", expresa Iván sobre unas citas que también permite conocer a los amantes de la cafeína conocer diferentes cafeterías.

"Intentamos que sean las mejores de la ciudad o las que hemos visto que tienen más reseñas positivas.También priorizamos aquellas que están interesadas en digitalizar su negocio. Ofrecemos la opción de las tarjetas de sello digital, la típica que te regalan el undécimo café", culmina sobre Caffeine Social Club, un 'Tinder' donde la cafeína y la interacción en persona dan pie a citas poco descafeinadas.