Los Mossos analizan conversaciones, usuarios y movimientos bancarios que habrían incitado a consumir al 'streamer' Sergio Jiménez

Los Mossos d'Esquadra continúan investigando la muerte del 'streamer' Sergio Jiménez. Este domingo 4 de enero se hacía público el fallecimiento del streamer español tras retransmitir en directo un reto extremo de consumo de drogas, una práctica cada vez más extendida y peligrosa que ya había sido objeto de polémica meses atrás tras la muerte de un joven francés en circunstancias similares.

Ahora, los agentes de los Mossos d'Esquadra investigan los últimos movimientos del 'streamer' que falleció en directo.

Buscan a usuarios que le habrían incitado a consumir droga en directo

Según ha podido conocer 'El periódico', varios agentes se han personado en el domicilio del fallecido, que vivía con su madre, "y se han llevado el ordenador personal y el móvil de Sergio".

En dicha investigación, los mossos tratan de averiguar si se habrían producido "conversaciones previas al fallecimiento y movimientos bancarios que podrían pistas sobre posibles donantes que le habrían incitado a consumir".

Y es que desde hacía semanas, Sergio Jiménez se publicitaba en sus redes sociales para que todo aquel que quisiese pagar cinco euros pudiese verle realizar retos en pleno directo: "¿Quieres entrar a mi 'meet' privado de máximo 10 personas? 5 euros la entrada, 'meet' sin final, solo personas que quieran estar conmigo de verdad".

Este tipo de retos y de retransmisiones en directo se basan en acciones degradantes y de alto riesgo realizadas a petición de un grupo cerrado de usuarios, que pagan por presenciar el espectáculo, la lógica es bastante cruel: cuanto mayor es el riesgo, mayor es la recompensa económica y la atención recibida.

Pedía dinero a través de Bizum

En el caso de Sergio Jiménez, según recoge el periódico 'El País', el streamer pedía que cada persona que quisiese verle en exclusiva llevar a cabo estos retos debería abonarle cinco euros a través de Bizum.

Aunque no fuese una de las personas más conocidas que retrasmitía contenido en directo a través de las redes sociales, varios usuarios realizaban estos pagos a través de Bizum para concertar encuentros privados con él.

El medio de comunicación anteriormente citado asegura que estos usuarios permanecían minutos en "una videollamada común en Google Meet donde un grupo de mirones pagaba por verle consumir droga, mucha droga".

Sergio Jiménez, amigo de Simón Pérez

Da la casualidad de que el fallecido era amigo de Simón Pérez, otro 'streamer' que se hizo viral hace años por un vídeo que grabó junto a su pareja en el que explicaba los beneficios de las "hipotecas fijas y a tipo variable".

Tras correr como la pólvora ese contenido a través de las redes sociales debido al estado en el que se les podía ver a ambos, Simón Pérez se adentró en la faceta más oscura que ofrecen las redes sociales. Allí, el supuesto 'streamer' ha realizado diferentes retos humillantes en los que usuarios desconocidos le pagan por comer cualquier cosa, raparse el pelo o esnifar droga.

Trastornos suicidas o grave vulnerabilidad psicológica

Según los especialistas, muchas de las personas que participan en estos retos presentan trastornos suicidas o una grave vulnerabilidad psicológica. En algunos vídeos que se graban este tipo de personas se pueden escuchan frases como "si me muero, me muero como un héroe” o “si lo consigo, soy un Superman”, reflejo de una peligrosa normalización del riesgo.

Por su parte, quienes pagan por ver este tipo de contenidos suelen esconderse tras el anonimato, la pantalla actúa como una barrera emocional: el protagonista deja de ser una persona y pasa a ser un simple contenido.

En el caso concreto de Sergio Jiménez, podrían existir responsabilidades penales para quienes le animaron a consumir

Hay que destacar que, inducir a una persona a autolesionarse puede ser constitutivo de delito, con el agravante de que el streamer se encontraba en tratamiento psiquiátrico, un factor clave a la hora de valorar las posibles consecuencias legales.