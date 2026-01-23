El servicio está volviendo paulatinamente a la normalidad entre algunos retrasos en varias líneas

Accidentes ferroviarios en España: la última hora, en directo

Rodalies ha anunciado durante la madrugada de este viernes el restablecimiento completo del servicio de cercanías de Cataluña y se ha recuperado progresivamente, –aunque entre retrasos en varias líneas– desde primera hora de la mañana tras dos días con la circulación suspendida por el fatal accidente ferroviario de Gelida, Barcelona, en el que murió un maquinista en prácticas que viajaba con otros tres integrantes en la sala de mandos.

El restablecimiento del servicio llega, además, tras una semana completamente trágica para el sector ferroviario, tras el accidente de Adamuz, que deja 45 muertos, un descarrilamiento sin decesos en Girona, un choque de otro convoy con la grúa de un camión en Cartagena y un incidente con un tren de cercanías de Asturias que sufrió pequeños daños en su carrocería tras un desprendimiento de piedras a la salida de un túnel.

Rodalies retoma el servicio de forma progresiva y con distintos retrasos

Según ha informado Rodalies, el servicio se reestablece de forma progresiva, aunque con algunas incidencias en la frecuencia de paso, como en la R1, donde desde primera hora sólo circulan dos trenes por sentido y hora, y en la R4 en el tramo entre Martorell Central y L'Hospitalet de Llobregat, con la misma frecuencia de paso, lo que provoca retrasos de media hora en ambas líneas.

Además, en la R2 Sur también se han dado retrasos de unos 30 minutos en el tramo Vilanova i la Geltrú-Barcelona-Estación de Francia debido "a causas operativas derivadas de la recuperación del servicio", según Rodalies.

Los maquinistas insisten en las garantías de seguridad tras los últimos accidentes ferroviarios

El servicio de Rodalies se tendría que haber reanudado ya desde ayer, jueves 22 de enero, pero no fue posible porque más de 300 maquinistas de Rodalies y Regionales de Cataluña se negaron a conducir los trenes al considerar que no tenían suficientes garantías de seguridad tras los accidentes de Córdoba y el de Gelida los pasados días 18 y 20, respectivamente.

Ante ese escenario, la Generalitat, Adif, Renfe y el sindicato de maquinistas Semaf mantuvieron anoche una reunión en la que acordaron retomar el servicio una vez terminaran unas inspecciones extraordinarias para comprobar la seguridad, y desde las 07:00 horas de este viernes han mantenido otro encuentro para hacer un seguimiento de la situación.

Ya durante la pasada noche se reanudó el servicio en la línea R2 norte y esta mañana se ha restablecido de forma progresiva en el resto de la red de cercanías, después de que se haya revisado toda la infraestructura para garantizar su seguridad.

En la R2, la R2 Sur, la R2 Norte y la R8 los trenes circulan sin incidencias, así como en la R3 en el tramo entre La Garriga y La Tour de Carol-Enveig.

Las Rodalies de Tarragona, Girona y Lleida han iniciado su servicio con normalidad, aunque la RL4 acumula ya un retraso de media hora.

Los servicios regionales de la R11, R13, R14, R16 y R17 funcionan asimismo según sus horarios previstos, aunque en la R15 se da servicio alternativo por carretera entre Reus y Riba-roja.