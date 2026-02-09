Redacción Cataluña 09 FEB 2026 - 19:30h.

La campaña "Pescado de Tarragona, todo un gusto" quiere quiere promover el consumo del pescado y poner en valor los pescadores y pescaderos

TarragonaLa identidad de Tarragona no se entendería sin el mar. Por ello, el Ayuntamiento ha impulsado una campaña para poner en valor el trabajo de los pescadores y pescaderos y todo el universo que les rodea, promoviendo tanto sus oficios como el consumo de pescado.

Se trata de 'Pescado de Tarragona, todo un gusto', una campaña impulsada desde el Servicio de Desarrollo Local de Tarragona que llega a su quinta edición y pretende "acercar a la ciudadanía la gran riqueza de la pesca de nuestra casa y visibilizar la vida en el marco y en el mercado y los oficios relacionados", tal y como detalla la consejera de Promoción Económica Montse Adan.

Además, tiene la intención de promover "un consumo de proximidad sostenible con el valor cultural, social y económico que comporta" en Tarragona. Por ello, los auténticos protagonistas de la campaña han sido un año más las personas que han sido la seña de identidad del oficio pesquero en la localidad catalana.

"Un año de mar, una cata de historia"

El Ayuntamiento ha vuelto a apostar por un calendario pesquero con una propuesta basada en imágenes antiguas de pescadores y pescaderas del barrio del Serrallo, cedidas por el Archivo y Museo del Puerto. Con el eslogan "Un año de mar, una cata de historia" , la iniciativa busca reconocer y poner en valor los oficios tradicionales y las personas que han formado parte de la vida del barrio marinero del Serrallo a lo largo del tiempo.

Entre las imágenes destacadas se encuentran la de las pescaderas del Serrallo en el Mercado Central de Tarragona. Es el caso de María Teresa Borrás Núñez y Rafaela Borrás Núñez, correspondiente al año 1960 y cedida por Ricard Roig, que ha sido utilizada tanto en los calendarios como en los opúsculos de la campaña, visibles, entre otros espacios, en el plafón.

"Este calendario, será repartido entre la ciudadanía, distribuyendo ejemplares en los diferentes puntos de las entidades impulsoras y colaboradoras de la campaña: Instalaciones de Tarragona Impulsa, Patronato de Turismo, Consigna del Mercado central, Cofradía de pescadores y Museo del Puerto", ha destacado el consistorio de la localidad catalana

Bolsas térmicas

La campaña también ha servido para elaborar bolsas térmicas con el logotipo identificativo y el eslogan “Pescado de Tarragona, más fresco, mejor, más nuestro”, que se distribuirán entre la ciudadanía que adquiera producto pesquero procedente de la Lonja en diversas pescaderías de proximidad de la ciudad.

La iniciativa cuenta con la participación de siete pescaderías del Mercado Central de Tarragona, una del Mercado de Torreforta y otros establecimientos del resto de la ciudad. Las bolsas se entregarán a la clientela que realice compras superiores a 30 euros de producto local, con una previsión total de reparto de unas 400 unidades que se empezarán a repartir a partir de mañana.

Otra de las acciones destacadas de la campaña es la elaboración de cuatro vídeos vinculados a la economía azul, con el objetivo de promocionar el producto pesquero tarraconense y dar visibilidad a toda su cadena de valor. El primero de ellos, "Gente de mercado: vivencias y recomendaciones", centrado en la experiencia de los profesionales y clientes, que ya se ha presentado al público.

La campaña cuenta con la colaboración del Puerto de Tarragona, mediante la participación del Museo del Puerto, así como la Cofradía de Pescadores de Tarragona, Mercados de Tarragona, la Asociación de empresarios de hostelería Tarragona ciudad y el Patronato de Turismo de Tarragona.