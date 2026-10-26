Todos los buses en los que se permite que algunos pasajeros vayan de pie pueden circular a un máximo de 80 km/h.

Los Mossos investigan si en el autobús accidentado de Fogars iban demasiados pasajeros de pie

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El Govern estudia prohibir que los pasajeros de autobuses interurbanos que circulen por zonas de montaña vayan de pie, como ocurrió en el autocar que ayer se precipitó en Fogars de Montclús (Barcelona), en un accidente que los Mossos investigan si pudo estar provocado por la sobrecarga y distribución del pasaje. Todos los buses en los que se permite que algunos pasajeros vayan de pie pueden circular a un máximo de 80 km/h.

La Asociación para la Promoción del Transporte Público (PTP) ha lamentado el accidente de autobús del Montseny, reclama "muchos más servicios de autobús" para evitar las aglomeraciones y afirma que hay "muchísimas líneas" en las que los pasajeros viajan de pie, especialmente en el Maresme, el Penedès y el Baix Empordà.

El accidente ocurrió sobre las 16:43 horas de ayer, cuando el autobús, con 65 asientos, se salió de un vía estrecha y llena de curvas en el Montseny y se precipitó unos diez metros por un talud, lo que provocó heridas a 87 personas, de las que 37 siguen hospitalizadas, ocho de ellas en estado grave.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha desvelado que este lunes por la mañana se han reunido técnicos del departamento de Territorio y del Servicio Catalán de Tráfico (SCT) para valorar la posibilidad de impedir que los pasajeros de autobuses interurbanos vayan de pie, en zonas de montaña -ha precisado-, una medida que actualmente está regulada por la normativa.

Parlon ha detallado que la idea es que se puedan plantear medidas para evitar que los autobuses que trasladan a pasajeros en rutas interurbanas en zonas de montaña, como el de ayer, no tengan pasajeros de pie y que todos deban ir sentados y con el cinturón de seguridad abrochado.

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Los Mossos investigan la distribución de los pasajeros

En el marco de su investigación para aclarar las causas del accidente, los Mossos tratan de averiguar si el autobús circulaba con demasiados pasajeros de pie. En este sentido, la jefa del área central de investigación de accidentes de los Mossos d'Esquadra, la subinspectora Mònica Calafí, ha explicado que, pese a que aún es temprano para hablar de hipótesis, ya ha podido descartar que hubiese otro vehículo o terceras personas implicadas.

Los Mossos tratan de averiguar, entre otros aspectos, si pudo haber un fallo mecánico o si por ejemplo también influyó la sobrecarga o la distribución del pasaje.

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El autocar, que hacía el trayecto de descenso desde el macizo de El Montseny hasta Sant Celoni (Barcelona), todavía sigue en el talud de unos diez metros por el que se despeñó, por lo que los Mossos todavía no han podido efectuar una inspección ocular para estudiar todos los elementos.

Según Calafí, la posible sobrecarga de pasajeros -en un vehículo con 65 asientos y 87 heridos-, está "sobre la mesa" de su investigación, por lo que prevé hablar con los viajeros para determinar cuántas personas iban de pie y cuántas sentadas para poder valorar si la "estiba de la carga" (la distribución de los viajeros) pudo ser uno de los motivos del accidente. "Este, junto con el resto de factores, se tienen que valorar de manera conjunta para establecer las causas realmente correctas", ha insistido.

Por su parte, el subinspector jefe del área regional de Tráfico de los Mossos en Mollet del Vallès (Barcelona), Quique Granero, ha informado de que el conductor del autocar ha dado negativo en la prueba de alcoholemia y drogas.

Ocho de los heridos siguen graves

Según el último balance de la consellería de Justicia, ocho de los heridos en el accidente continúan ingresados en estado grave: tres en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelona), dos en la UCI pediátrica del Vall d'Hebron de Barcelona, dos en el Hospital Sant Pau de Barcelona (uno muy grave) y uno en el área quirúrgica del Josep Trueta de Girona.

Además, otros doce pasajeros se encuentran ingresados en el Hospital de Granollers (Barcelona), de los cuales dos están en la UCI pero en estado estable, por lo que no se computan como graves.

Otros de los heridos que no están graves siguen ingresados en hospitales como los de Mataró, Parc Taulí de Sabadell, Mútua Terrassa y Sant Celoni.

Los Bomberos rastrean la zona para descartar más víctimas

A lo largo de este lunes, los Bomberos de la Generalitat han intensificado su búsqueda, con drones y la unidad canina, en la zona donde ayer se precipitó el autobús en Fogars de Montclús para descartar que haya alguna víctima que no fuese localizada tras el siniestro.

Asimismo, los Bomberos también están a la espera de que se pueda retirar el autobús mediante una grúa, para descartar que no haya más posibles víctimas debajo del vehículo.