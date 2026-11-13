Cómo se elige al presidente del Congreso y qué importancia tiene la Mesa de la Cámara

Marta Egea 13 NOV 2026 - 19:00h.

Después de las elecciones generales del 29N, los diputados elegirán al presidente del Congreso y a los integrantes de la Mesa de la Cámara durante la sesión del 23D

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MadridLas elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026 determinarán la nueva composición del Congreso de los Diputados y del Senado, pero sus resultados no van a servir únicamente para conocer qué partidos políticos tendrán mayor representación parlamentaria. Una vez finalizado el proceso electoral, las formaciones deberán afrontar otra decisión fundamental para el funcionamiento de la legislatura: escoger al presidente del Congreso y al resto de integrantes de la Mesa de la Cámara.

Aunque la atención se suele centrar en quién conseguirá formar Gobierno, la elección de la Presidencia del Congreso constituye uno de los primeros pasos para poner en marcha la nueva legislatura. Este cargo no solo dirige las sesiones parlamentarias, sino que también desempeña importantes funciones institucionales y participa en el procedimiento de investidura del presidente del Gobierno.

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Cuándo se elige al presidente del Congreso después de las elecciones del 29N

La elección del presidente del Congreso se realiza durante la sesión constitutiva de la Cámara, que tiene lugar después de las elecciones generales y una vez proclamados los diputados electos. Para los comicios del 29N, la constitución del Congreso y del Senado está prevista para el miércoles 23 de diciembre, a las 10:00 horas, según establece el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, publicado en el BOE.

Durante esta primera sesión, los 350 diputados escogidos en las urnas participan en la designación de los integrantes de la Mesa, comenzando por la Presidencia. El acto está dirigido inicialmente por una Mesa de Edad, formada por el diputado electo presente de mayor edad, que ejerce provisionalmente la presidencia, y los dos más jóvenes que actúan como secretarios.

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Una vez que se escoge la Mesa definitiva, sus integrantes ocupan sus puestos y se procede al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por parte de los diputados. La sesión constitutiva marca de esa forma el comienzo formal de la actividad de la nueva Cámara, aunque aún no se haya elegido al Presidente del Gobierno.

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Cómo se elige al presidente del Congreso de los Diputados

El procedimiento está regulado por el artículo 37 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que marca un sistema de votación entre los propios parlamentarios. A diferencia de lo que pasa en las elecciones generales, los ciudadanos no escogen directamente al presidente del Congreso, sino que esta responsabilidad corresponde a los diputados que han obtenido representación.

Durante la votación, cada parlamentario escribe un único nombre en una papeleta. Para resultar elegido en la primera vuelta, el candidato necesita tener la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, es decir, al menos 176 votos. En caso de que ninguno consiga ese apoyo, se celebra una segunda votación entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta. En esta ocasión, resulta elegida la persona que consigue el mayor número de apoyos, sin tener que llegar a obtener la mayoría absoluta.

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Esto permite que un candidato llegue a presidir el Congreso incluso aunque su partido no haya sido el más votado en las elecciones generales. Precisamente por eso, los acuerdos de distintas formaciones pueden resultar decisivos.

Quién forma parte de la Mesa del Congreso y cómo se escogen sus miembros

La Presidencia del Congreso no trabaja de forma aislada, sino que forma parte de la Mesa, el órgano encargado de dirigir y organizar el funcionamiento interno de la Cámara. Según el artículo 30 del Reglamento, la Mesa estará integrada por nueve miembros: un presidente, cuatro vicepresidentes y cuatro secretarios.

Una vez escogida la Presidencia, los diputados votan para designar las cuatro vicepresidencias. Cada parlamentario escribe un único nombre en su papeleta y resultan elegidos los cuatro candidatos que obtienen más votos, ordenados según los apoyos recibidos. Después, se usa el mismo procedimiento para escoger las cuatro secretarías.

Este sistema permite que diferentes formaciones políticas consigan representación en la Mesa, aunque su composición final va a depender de los acuerdos y de las votaciones celebradas durante la sesión constitutiva.

Las vicepresidencias sustituyen al presidente cuando está ausente o no puede ejercer sus funciones, mientras que las secretarías participan en la supervisión de las actas, las votaciones y otros trámites parlamentarios. Por lo que, controlar una mayoría de los nueve puestos de la Mesa puede proporcionar una influencia considerable sobre la organización de la actividad parlamentaria.

Cuáles son sus funciones y por qué es tan importante

Aunque la Mesa del Congreso es menos conocida que otros órganos parlamentarios, sus decisiones pueden tener consecuencias importantes durante toda la legislatura. El artículo 31 del Reglamento la define como el órgano rector de la Cámara y le atribuye competencias relacionadas con su organización, funcionamiento y administración.

Una de sus funciones más relevantes es calificar los escritos e iniciativas presentados por los diputados y grupos parlamentarios, así como decidir sobre su admisibilidad y tramitación de acuerdo con el Reglamento. La Mesa interviene en el recorrido parlamentario de proposiciones de ley y otras iniciativas, comprobando que cumplen los requisitos exigidos antes de continuar su tramitación. Además, participa en la programación de las líneas generales de actuación de la Cámara y establece el calendario de actividades del Pleno y de las comisiones, previa audiencia de la Junta de Portavoces.

Qué papel desempeña el presidente del Congreso durante la investidura

El artículo 99 de la Constitución Española establece que el rey debe consultar con los representantes de los grupos políticos antes de proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno. La propuesta del monarca se realiza a través del presidente del Congreso, que desempeña una función institucional esencial en la organización del debate de investidura.

Además, si transcurren dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato consiga la confianza parlamentaria, el rey debe disolver ambas cámaras y convocar nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso. Esta función explica por qué los partidos conceden tanta importancia a la elección de la Presidencia, especialmente cuando los resultados electorales obligan a negociar apoyos entre distintas formaciones políticas.