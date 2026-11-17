Asun Chamoso 17 NOV 2026 - 07:30h.

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp rehabilita un vagón para que sea un restaurante para 30 comensales

'El Vagó de Miami Platja', que está en el paseo del Mediterráneo, se abrirá en 2027

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TarragonaUn antiguo vagón de pasajeros ha continuado viaje hasta Miami Platja. Es el nuevo elemento singular que aspira a convertirse en un reclamo turístico y un elemento para recuperar la memoria ferroviaria. Se trata de un coche de pasajeros de Renfe, de la serie 10000 con sus colores azul y blanco, que el Ayuntamiento de Mont-roig del Camp (Tarragona) ha recuperado y transformado en un restaurante, que abrirá puertas en 2027. El vehículo, de 26,4 metros de longitud, se ha trasladado desde Móra la Nova hasta su emplazamiento definitivo, en el paseo del Mediterráneo, en el cruce con la avenida de Berlín.

Para el alcalde Fran Morancho, el proyecto, que comenzó como un sueño, se ha concebido para dar un nuevo impulso a la proyección turística del municipio. "El restaurante se llamará 'El Vagó de Miami Platja' y el objetivo es posicionarnos como un destino singular, con una propuesta diferente que nos permita ganar atractivo y darnos a conocer", destaca.

Un proceso que ha supuesto un reto, desde la recuperación de la pieza ferroviaria hasta su restauración, transformación y traslado. Un trabajo que ha realizado el Museu del Ferrocarril de Móra la Nova. "Han hecho un trabajo excelente y se nota que hay amor por este trabajo", subraya Morancho.

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El antiguo coche de pasajeros de Renfe está estacionado en un punto para darle visibilidad. "Hemos elegido un lugar junto a la Vía Verde desde el que se pudiera ver el mar, pero también para que el vagón pudiera verse desde la avenida de Barcelona. Es, por tanto, un enclave estratégico, una zona de paso y de conexión entre el paseo de les Cales, la Vía Verde y la avenida de Barcelona", explica la concejala Yolanda Pérez.

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Una pieza única, con 40 años de servicio

El vagón cuenta con una trayectoria de cerca de 40 años de servicio ferroviario. Jordi Sesplugues, director del Museu del Ferrocarril de Móra la Nova, explica que estos coches de pasajeros fueron retirados hacia el año 2000. Después, Renfe desguazó la mayoría, pero se conservaron cinco unidades, una de ellas la que ahora se recuperado en Miami Platja.

Con un trabajo artesanal, le han dado vida a una pieza única. Es el el primer vagón de estas características que se ha restaurado para convertirlo en un restaurante. "Es una puesta en valor del patrimonio y una manera de darle otro uso", afirma Sesplugues.

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Equipado con cocina, zona de bar y terraza

El proyecto da una segunda oportunidad a un antiguo coche de pasajeros, modelo BR4X-10815, adquirido por el Ayuntamiento a Renfe en mayo de 2024. El vehículo, con un peso de 40,5 toneladas, es uno de los más largos de su tipología.

Tras los trabajos de acondicionamiento y adecuación, el interior se ha convertido en un establecimiento de restauración completamente equipado, con cocina, mobiliario y los servicios necesarios para funcionar de manera independiente. El espacio tiene capacidad para 30 comensales y dispondrá de una zona de bar y una terraza exterior, con capacidad para 20 personas más, una vez finalicen las obras de acondicionamiento del entorno.

La instalación del vagón forma parte de una actuación que pretende dar personalidad a este ámbito de Miami Platja, situado junto al antiguo trazado ferroviario del litoral, que se prevé convertir en una Vía Verde de 19 kilómetros entre Cambrils y l’Hospitalet de l’Infant. La propuesta contempla una plataforma elevada a modo de andén, paralela a la Vía Verde y al paseo del Mediterráneo, que permite el acceso al vagón y a las diferentes zonas de servicio.

El coste total de la actuación es de 548.184,45 euros, que incluye la adquisición del vagón, los dos transportes, los trabajos de reacondicionamiento y la urbanización de su entorno.

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp está trabajando en las bases de la licitación, con la Fundació Alícia, para determinar los parámetros a tener en cuenta para adjudicar la gestión. Se espera que el restaurante en el antiguo vagón arranque en los primeros meses de 2027.