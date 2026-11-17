Raquel Noya Lugo, 17 NOV 2026 - 06:30h.

Aitor sorprendió a Lara con la propuesta mientras ella se hacía unas fotografías en las dunas, durante el recorrido de 3.000 kilómetros por el desierto de Marruecos

La pareja de Burela completó el rally en un Volkswagen Passat de 23 años y quedó impresionada por los contrastes sociales y la realidad de los niños que encontraron en el desierto

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Lara Rodríguez había viajado a Marruecos para enfrentarse a una aventura sobre ruedas que auguraba que nunca olvidaría y ha regresado, no sólo cargada de recuerdos de lo que ha sido una experiencia única, sino también con un anillo y una fecha de boda en el horizonte. En medio de las dunas del desierto, durante una de las paradas del Chatarras Raid, su pareja, Aitor Gómez, decidió sorprenderla con una pedida de matrimonio que ella no vio venir y que cuenta a Informativos Telecinco todavía emocionada: “Me estaba haciendo unas fotos de postureo en las dunas, se acercó a mi e hincó la rodilla”, recuerda.

La pareja, natural de Burela (Lugo), acaba de completar esta particular competición, conocida como el París-Dakar de las ferrallas, en la que los participantes recorren Marruecos con vehículos antiguos y deben superar todo tipo de obstáculos. Aitor y Lara consiguieron llegar a la meta en Marrakech después de recorrer unos 3.000 kilómetros en una semana a bordo de un Volkswagen Passat de 23 años.

No viajaban solos. Con ellos, a bordo de un New Beetle del 99, iban los cervenses José Ángel Sánchez y María Inés Vázquez, a quienes, entre averías, tormentas de arena y jornadas interminables al volante, el viaje les tenía reservado un recuerdo mucho más personal: la pedida de mano de su compañero Aitor a su pareja: "Vaya sorpresa nos llevamos... momentazo", le comenta María Inés en redes.

“No me lo esperaba para nada”, reconoce Lara, que afrontaba su primera participación con algo de respeto pero con mucha ilusión. Aitor ya conocía la prueba y le había advertido de lo que podía encontrar, pero la experiencia superó cualquier previsión. “Iba con la incertidumbre de cómo sería, pero al final ya no me quería marchar de allí, por mí nos quedábamos una semana más”, cuenta.

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Un viaje que terminó con una pedida de mano entre las dunas

La sorpresa de Aitor convirtió el rally en el comienzo de una nueva etapa para ambos. La petición llegó en un escenario difícil de olvidar, rodeados de arena y lejos de casa. Después de esta aventura, la pareja tenía previsto regresar a Marruecos, pero sus planes han cambiado para dar prioridad a los preparativos de la boda.

“Habíamos planeado volver, pero por los preparativos de la boda y eso lo atrasamos hasta el 2029”, explica Lara. Una decisión que no resta ganas de regresar a un país que les ha dejado imágenes difíciles de borrar.

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Porque el Chatarras Raid no consiste únicamente en ser los más rápidos superando los desafíos de un recorrido exigente. También permite conocer de cerca una realidad muy distinta a la que estamos acostumbrados. Y esa fue una de las cuestiones que más impresionaron a Lara durante el viaje.

“Lo que más me impresionó fue ver los contrastes que hay entre las zonas ricas y las pobres. Vimos desde niños que no llevaban zapatos y se vestían con lo que podían hasta niños en otras zonas que llevaban móviles carísimos de última generación o bicicletas que valen mi sueldo”, relata.

Niños que aparecen en mitad del desierto

Uno de los recuerdos más duros para la participante burelense tiene que ver precisamente con los menores que encontraban durante el recorrido. “Aparecen niños de la nada, en medio del desierto”, explica. La organización recomienda extremar las precauciones y evitar detenerse cuando hay grupos numerosos alrededor de los vehículos.

Una advertencia que no impide que las escenas se queden grabadas en la retina: “Se te rompe el alma al verlos”, reconoce Lara, que explica que llevaban bollitos y chocolatinas para repartir entre los pequeños. “Alguno no había visto el chocolate en su vida”, asegura.

Pese a las diferencias culturales y las dificultades para comunicarse, los participantes conseguían entenderse. Incluso tuvieron la oportunidad de conversar con un hombre nómada que les explicó su forma de vida y su relación con la familia y el ganado. “Nos dijo que ellos tienen hijos para cuidar la casa y el ganado, no por el placer de tenerlos como nosotros”, cuenta.

Son experiencias que, según reconoce, invitan a mirar de otra manera las circunstancias de quienes viven en esos territorios. “Nos quedó mucho por ver”, asegura.

3.000 kilómetros, tormentas y una aventura para repetir

El recorrido tampoco estuvo exento de dificultades. Durante los siete días de competición, los participantes tuvieron que enfrentarse a largas jornadas de conducción, temperaturas extremas, tormentas de arena y terrenos complicados. En ocasiones, la orientación dependía de una brújula y hubo que atravesar zonas de agua que complicaban el avance de los vehículos.

Una de las etapas incluso tuvo que suspenderse por una fuerte tromba de agua que hacía imposible continuar por el recorrido previsto.

Los otros dos participantes de A Mariña, José Ángel Sánchez y María Inés Vázquez, también lograron completar la prueba, lo que dobló las alegrías. Los cuatro regresaron con la satisfacción de haber llegado a Marrakech. Aitor y Lara terminaron en el puesto 76 de unos 250 equipos, mientras que sus compañeros lo hicieron en el 78.

Pero la clasificación quedó en un segundo plano frente a todo lo vivido. Para Lara, la experiencia ha sido tan intensa que ya tiene claro que merece la pena repetirla. Aunque todavía quedan muchos lugares por descubrir y ahora hay una boda que preparar, Marruecos ocupa un lugar muy especial en sus recuerdos. Allí encontraron paisajes sorprendentes, conocieron otras formas de vida y, sin buscarlo, comenzaron a escribir una nueva historia juntos.

“Ha sido una aventura increíble, de esas que se disfrutan de principio a fin y que te dejan con ganas de repetir”, describen en redes. Y añaden: “¡Qué suerte haberla vivido juntos! Y poder haberla compartido con gente tan increíble. Ojalá sea la primera de muchas. ¡Hasta la próxima, Marruecos!”.