Claudia Barraso 27 NOV 2026 - 19:19h.

Los jóvenes han escalado la torre y han colocado una pancarta en lo alto del edificio con motivo de las elecciones generales

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Dos jóvenes especializados en la escalada han sido los protagonistas de una increíble subida a uno de los edificios más conocidos en Barcelona. Se trata de Anthony Andolfo y Titouan Leduc que este viernes han llevado a cabo un reto de lo más vertiginoso.

Muchos usuarios de redes sociales les han captado justo en el momento en el que estaban ascendiendo por la fachada de la Torre Glòries de Barcelona, sin ningún tipo de sujeción ni protección, aunque la Guardia Urbana ha tenido que acordonar la zona cercana al edificio mientras los atletas conseguían su reto, según ha informado el medio ‘El Periódico’.

Coincidiendo con los días previos de las importantes elecciones que marcarán el futuro del país, los dos jóvenes han colocado una pancarta en lo alto del edificio donde se podía leer ‘no hay poder más grande que un pueblo unido’.

A pesar de que este reto ha concentrado a muchas personas, no han podido acabarlo debido a que cuando estaban a la altura del mirador les estaba esperando lo Mossos d’Esquadra, que les ha obligado a entrar en el edificio y les han denunciado.

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Las declaraciones de los escaladores sobre el reto

Titouan Leduc, uno de los escaladores, ha asegurado en declaraciones que ha recogido el mismo medio que “no buscaban problemas” y que se trataba de una acción “pacífica”. “No pretendemos romper ni robar nada”. Además, ha confesado que cuando se encuentra realizando pruebas de este tipo “no piensa en nada” y que es una “sensación muy bonita”.

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No es la primera vez que escala la torre

Por otro lado, Anthony Andolfo ha confesado que no es la primera vez que había escalado la torre, sino que hace unos años ya lo había hecho por primera vez y que ha hecho lo mismo en otras conocidas ciudades como París y Australia, pero “nunca con un mensaje”.

Según ha confirmado el mismo medio tras las declaraciones del grupo organizador de la acción, estaba previsto que otros dos deportistas, que habían accedido al edificio por el interior, saltaran en paracaídas desde el mirador, hasta la plaza de Santiago Pey.