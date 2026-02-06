Antoni Mateu 06 FEB 2026 - 17:07h.

La Comisión Europea encuentra indicios preliminares por los cuales la app de TikTok es adictiva: su diseño está en el punto de mira

Bruselas acusa a TikTok por su diseño "adictivo" que genera "daño físico y emocional": viola la ley servicios digitales

TikTok está en el punto de mira en Europa debido a su diseño adictivo: así lo señala la última investigación preliminar de la Comisión Europea. No obstante, no es la primera vez que la app es objeto de polémica por este tema.

Ya en 2024, el periodista Adrián Soler explicaba en 'Informativos Telecinco' que la radio pública de Kentucky (EEUU) filtró documentos de ByteDance -la matriz China de TikTok- en los que se exponía que el algoritmo era "adictivo para los usuarios", pero que sin embargo "no se hizo nada para detener" el fenómeno. 35 eran los minutos necesarios para engancharnos, de acuerdo con el documento.

Esto es lo que señala Europa como elementos 'adictivos' en TikTok

La aplicación de TikTok se ha convertido en un ecosistema en el que se pueden encontrar desde herramientas de edición hasta una propia tienda online. Sin embargo, los elementos que destaca el informe europeo se basan en el propio diseño de la interfaz, así como del funcionamiento 'entre bambalinas'.

Encima de la mesa se pone la cuestión de las "recompensas" constantes de nuevo contenido, debido a que el algoritmo está personalizado al máximo para cada usuario. También la función del 'scroll' infinito, de la cual dicen que "el cerebro se pone en modo piloto automático", estado que después deriva en "conductas compulsivas".

También se alude a la función sin efecto de los controles parentales o de control de tiempo en la pantalla explicando que "estos no reducen el impacto de diseño adictivo".

Abogan por la inclusión de "tiempos de descanso de pantalla, especialmente durante la noche", además de otras medidas como la de "adaptar el sistema de recomendaciones" para que no ofrezca las recompensas de contenido que nos gustan cuando se lo decimos al algoritmo.

Más allá de la interfaz de funcionamiento de la aplicación, notificaciones constantes y un ecosistema social propio para retenernos dentro, ¿hay registros sobre cuánto tiempo nos podemos llegar a pasar en TikTok? Aunque no hay estudios paneuropeos que aglutinen datos, sí hay 'radiografías' por países.

Nos pasamos más de 34 horas de media mensuales en 'scroll infinito'

Meses antes de que se conociera la postura oficial de Europa al respecto, una investigación estipuló que -a nivel global- pasamos 34 horas mensuales en TikTok. Más de una hora al día. En porcentajes, esto representa el 3% del tiempo total de un mes y el 5% del tiempo que nos pasamos despiertos, de acuerdo con el estudio elaborado por Awisee en diciembre de 2025.

¿Y qué hay de Europa? El informe Digital 2024 (We Are Social + Meltwater) de Reino Unido concluyó que los ciudadanos del país sajón pasan, de media, 1 hora y 35 minutos al día de forma activa dentro de TikTok.

En el caso de España esta cifra sube, de acuerdo con un estudio elaborado por la Universitat Pompeu Fabra y la Universitat Oberta de Catalunya en 2024: más de dos horas diarias dentro de la app. Y además con una diferencia por géneros: el porcentaje de chicas (24.37%) es superior al de los chicos (15.45%)