La cápsula Orión amerizará tras su reentrada y la tripulación será rescatada y evaluada médicamente antes de su traslado a Houston

De la cara oculta de la Luna a la Vía Láctea: Artemis II muestra imágenes inéditas del espacio

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Los astronautas de la misión Artemis II serán extraídos de la cápsula Orión cerca de dos horas después de su amerizaje, previsto para las 20:07 horas (EEUU) / 02:07 hora española, según ha informado la NASA.

Tras ello, un equipo de rescate trasladará a la tripulación en avión al USS John P. Murtha, donde se someterán a evaluaciones médicas antes de viajar al Centro Espacial Johnson.

Preparativos para el regreso

Durante este jueves, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen continúan con los preparativos para su regreso a la Tierra.

Entre las tareas, destacan guardar el equipo, retirar carga, ajustar los asientos y verificar que todos los sistemas estén correctamente asegurados. También revisarán el informe meteorológico, el estado de las fuerzas de recuperación y el cronograma de entrada.

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Está previsto que los propulsores de Orión se enciendan para una maniobra de corrección de trayectoria, clave para ajustar el retorno hacia la Tierra, bajo supervisión de Hansen.

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Reentrada y amerizaje

La NASA ha detallado que el módulo de servicio se separará unos 20 minutos antes de la entrada en la atmósfera, al sureste de Hawái. Durante la reentrada, la nave alcanzará una velocidad de aproximadamente 3.800 km/h y experimentará un apagón de comunicaciones de seis minutos debido al plasma generado por el calor.

La tripulación soportará hasta 3,9 veces la fuerza de la gravedad (3,9 G) antes del despliegue de los paracaídas: primero los de frenado a unos 6,7 km y después los principales a 1,8 km de altitud.

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Esta misión marca un hito, ya que el ser humano regresa al entorno lunar tras más de 50 años desde el programa Programa Apolo, finalizado en 1972.

Artemis II es la primera misión tripulada del cohete SLS y la nave Orión alrededor de la Luna, con el objetivo de preparar futuras exploraciones humanas del espacio profundo y sentar las bases para el regreso sostenible a la superficie lunar.