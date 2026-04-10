Volver a la Tierra, la maniobra más arriesgada del Artemis II: "Iremos montados en una bola de fuego"

David Jiménez 10 ABR 2026 - 17:08h.

Si entraran directamente y de una sola vez el choque sería tan brutal que los tripulantes no lo soportarían

La tripulación del Artemis II se prepara ante el riesgo del amerizaje: la nave Orión lleva a cabo los últimos pasos antes del descenso de su viaje a la Luna

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Quedan unas diez horas para que concluya la misión Artemis II. Los astronautas llegan esta noche a la Tierra. Será uno de los momentos más complicados de la misión: la reentrada en la atmósfera.

La nave, a una velocidad extrema de 40.000 kilómetros entra en contacto con la atmósfera, se convierten en un proyectil en llamas con temperaturas de más de 2.500 grados en el exterior. Para que esto no resulte mortal para los astronautas, la nave dispone de un escudo térmico, lo que permite que ese calor extremo no llegue a la tripulación.

Pero es importante saber también cómo entrar. Si lo hicieran directamente y de una sola vez el choque sería tan brutal que los tripulantes no lo soportarían. Hay que hacer una reentrada con salto. La nave entra con un ángulo que al contacto con la capa superior provoca un rebote que sirve para aminorar la velocidad antes de la entrar definitiva y felizmente, de vuelta a casa.

En las últimas horas previas a su regreso a la Tierra, la tripulación se centra en guardar todos los objetos sueltos que hay por la cápsula y que podrían convertirse en una proyectil si no están bien asegurados. Todo mientras los motores ya orientan la nave con precisión hacia la trayectoria de retorno.

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Eduardo García Llama, jefe de controladores de vuelo de ingeniería para los sistemas de guiado, control y operaciones de proximidad y atraque de la Artemis II tiene claro que "ahí es cuando se tiene que hacer el ajuste fino para entrar en el corredor de entrada".

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La reentrada en la atmosfera es de unos 13 minutos y realmente es con el despegue, el momento más peligroso de la misión. Justo después de separarse la cápsula del módulo de servicio rotará hacia su parte trasera para que el escudo térmico les proteja de los más de 2.500 grados de temperatura que alcanzarán.

Victor Glover, piloto misión Artemis II lo resume de una manera gráfica. "Iremos montados en una bola de fuego que atraviesa la atmósfera". Durante 6 minutos se perderán todas las comunicaciones y tendrán que soportar fuerzas de hasta 4G. Como señala Eduardo García Llama, "la nave tiene que resistir no solo la presión dinámica, sino que también los efectos del calor que se producen en la reentrada".

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Una vez superada la fase más violenta y, a falta de seis kilómetros, se desplegarán los primeros paracaídas para seguir reduciendo la velocidad. Luego tocarán agua frente a la costa de San Diego a las 2 de la madrugada del viernes al sábado, hora penínsular.