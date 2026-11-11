Antoni Mateu 11 NOV 2026 - 06:00h.

Un estudio publicado en la revista científica PLOS Biology analiza resonancias magnéticas de 32 personas y grabaciones de diez idiomas distintos para determinar cómo nuestra complexión física repercute en cómo hablamos

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¿Hasta qué punto influye la anatomía en cómo suena cada persona? ¿Puede esa diferencia individual acabar explicando por qué unas lenguas suenan distinto a otras? Estas cuestiones se abordan en un trabajo publicado en la revista PLOS Biology, en el que se demuestra que las diferencias a nivel físico dejan “firmas acústicas consistentes” a la hora de pronunciar. Dicho en otras palabras: nuestra anatomía influye en cómo pronunciamos diferentes sonidos, palabras y, en conjunto, idiomas.

Una boca distinta para cada persona

El primer elemento que repercute a la hora de hablar: el tamaño y la forma de los tejidos del aparato fonador, y estas dos variables cambian mucho entre individuos. No obstante, y a pesar de las diferencias, en la investigación se ha observado que los hablantes de una misma comunidad logran sonidos parecidos, que perciben como los mismos fonemas.

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Esta observación fue posible gracias al análisis de resonancias magnéticas en tiempo real con el sonido grabado a la vez, de 32 personas hablantes de inglés americano. Los sujetos del estudio fueron 16 mujeres y 16 hombres, cuyas edades se comprenden entre los 18 y los 59 años. ¿Y qué es lo que pronunciaban en las grabaciones? Las cinco vocales básicas y cinco palabras: ‘beat’, ‘bait’, ‘pot’, ‘boat’ y ‘boot’

Este material lo combinaron con hasta 3.867 vídeos de personas que hablaban, en conjunto, diez idiomas diferentes: euskera, búlgaro, hindi, italiano, portugués, rumano, ruso, tamil, turco y vietnamita. El total de sonidos analizados ascendió a las 19.335 vocales. El objetivo era el de explorar las diferencias de cómo nuestro cuerpo se 'coloca' en función del idioma que se habla.

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La compensación no es total

Uno de los primeros hallazgos que ha arrojado el estudio es que “hay mucha más variación en cómo se coloca la boca que en cómo suena cada vocal”. Así pues, los investigadores han determinado que aquellas personas con un paladar duro corto y redondeado producen gestos de lengua más redondeados que quienes lo tienen alargado y poco profundo.

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No obstante, esta forma de adaptar la lengua es parcial, ya que hay otros factores que entran en juego a la hora de pronunciar sonidos y a la hora de hablar. El timbre de la voz, el rango acústico o el contraste (en cuanto al sonido) entre unas vocales y otras son imprescindibles de la ecuación completa.

Según los autores, “los sonidos cambian de una manera similar dentro de un idioma y entre idiomas distintos”, por lo que se trata de un patrón.

El estudio propone la unión de la biología y de la cultura

Con todos estos elementos encima de la mesa, el equipo de investigación propone una explicación de cómo cambian los sonidos de los idiomas con el tiempo, y de por qué los cambios en la anatomía influyen en cómo pronunciamos los sonidos.

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Parten de una idea que ya existe en biología: en la naturaleza, las diferencias entre los individuos de un mismo grupo ayudan a que, con el tiempo, unos acaben siendo distintos de otros. Los autores plantean que algo parecido podría pasar con las lenguas: las pequeñas diferencias entre hablantes serían el punto de partida de las diferencias entre idiomas.

Así pues, se presenta esta nueva tesitura como un nuevo punto de partida desde el cual se pueden desarrollar nuevas investigaciones, y no como un resultado definitivo como tal. En este sentido, si un idioma cambia de una forma distinta a la que se esperaría con esta explicación, podría deberse a factores culturales.

En un futuro quieren estudiar más idiomas, incluir también las consonantes y usar imágenes en tres dimensiones, en aras de obtener una fotografía mucho más completa de la situación.