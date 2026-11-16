Antoni Mateu 16 NOV 2026 - 07:15h.

Oriol Ruiz, ingeniero de plataformas y sistemas del Hospital Clínic de Barcelona, explica cómo refuerzan la prevención y la respuesta ante amenazas cibernéticas

El Gobierno aprobará la limitación de ultraprocesados en hospitales, residencias y centros escolares: así será a partir de ahora

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El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) alertó a principios de año del aumento de ciberataques a infraestructuras críticas, siendo la sanidad uno de los sectores en auge. A nuevas amenazas, nuevas necesidades y maneras de defenderse.

¿Cómo se protege un hospital de grandes dimensiones frente a ciberataques cada vez más sofisticados? ¿Qué papel desempeña la inteligencia artificial? ¿Cuáles son las principales vías de entrada para los atacantes? Oriol Ruiz, ingeniero de plataformas y sistemas del Hospital Clínic de Barcelona, lo explica.

Tres frentes: organización, prevención y protección avanzada

Ruiz plantea el refuerzo en tres pilares. El primero es la parte organizativa y tener una mayor capacidad de respuesta. El segundo es prevenir y ser más proactivos. Invita, pues a “no esperar a reaccionar cuando el problema ya se ha producido”. El tercero, la protección avanzada, que incluye el control de la identidad y la llegada de la inteligencia artificial.

Señala, además, que la suplantación de identidad es uno de los tipos de ataque del cual se detecta más crecimiento. En segundo lugar quedarían los intentos de interrupciones de diferentes servicios.

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La capacidad de detectar amenazas es otra de las piedras angulares. Ruiz explica que “se han impulsado comités específicos de seguridad en cada área y ha mejorado la coordinación con el centro de operaciones de seguridad de la Agencia Catalana de Ciberseguridad”. Además del propio avance tecnológico o la inestabilidad global, la inteligencia artificial es motor de propulsión para ataques automatizados a gran escala.

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La gestión del Hospital Clinic desde "un único punto de control"

Ruiz explica que los algoritmos son dos caras de una misma moneda. Por una parte, “aporta mucho valor a nuestro trabajo, porque ayuda a automatizar y organizar procesos y mejora los tiempos y la fiabilidad operativa”.

La contrapartida es que “quienes utilizan estas herramientas con fines ilegales, también las aprovechan”. Uno de los agravantes que provocan que los ciberataques sean más dañinos (aunque “no en todas las ocasiones”) son los “grupos organizados que recurren a la IA para atacar”. Por ello, explica que en el Clínic se han incorporado “capacidades de escaneo y análisis que permiten identificar vulnerabilidades y comprobar que los equipos están al día con sus actualizaciones”.

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¿Y cómo es posible mantener a raya todos los ataques a la par que se vigilan las amenazas que están por llegar? “Hay un único punto de control que permite gestionar desde una única consola todos los equipos Linux del hospital”. También apunta a una “reducción de tiempos de respuesta por parte del equipo, ya que resulta mucho más fácil reaccionar con dos pantallas que con unas cincuenta”. “El personal puede centrarse en los elementos críticos”, añade.

En el caso del Clínic se utiliza Linux con una nueva distribución, SUSE. Ruiz explica que la elección de un determinado sistema y distribución “es por motivos de seguridad, y porque estos se ajustan tanto a los parámetros del hospital como del Esquema Nacional de Seguridad”, entre otros factores.

Desde ese “único punto” se pueden ver qué problemas existen y a qué equipos afectan, e incluso cuáles tendrían que reiniciarse de forma crítica. Después, actúan de forma automática o manual, pero “más optimizada”, concluye el experto.