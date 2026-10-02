Candela Hornero Madrid, 02 OCT 2026 - 11:50h.

La pedida tuvo lugar durante su concierto en San Salvador, a la que el artista malagueño reaccionó tirándose al suelo

Pablo Alborán presenta la gira más ambiciosa en su carrera 'Global Tour KM0': "Aquí van a pasar muchas cosas"

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Pablo Alborán continúa inmerso en su Global Tour KM0, con el que está recorriendo Latinoamérica después de su paso por España y superar una grave neumonía.

Una gira en la que el malagueño está reencontrándose con sus seguidores y que, además de repasar algunos de los temas más conocidos de su carrera como 'Quién' o 'Saturno', junto a canciones de su etapa más reciente, está dejando momentos muy especiales sobre el escenario.

Uno de ellos tuvo lugar el pasado 29 de septiembre en San Salvador. Alborán regresaba a la ciudad tres años después de su anterior gira y lo hacía con un concierto en Salamanca Eventos que terminó con una sorpresa inesperada para el cantante y para las miles de personas que habían acudido al recinto.

Y es que durante esta gira, el artista tiene una tradición que se ha convertido en uno de los momentos más esperados de la noche. A mitad del espectáculo invita a varios fans a subir al escenario para cantar junto a él tres canciones y para elegirlos se fija en las pancartas que llevan los seguidores, en las que le piden que cumpla su sueño de compartir unos minutos con él.

En San Salvador fueron muchos los mensajes que llamaron la atención del cantante. "Tus canciones me acompañaron, hoy vine a acompañarte", "Viajé 147 km por ti", "Dos opciones, terapia o subir contigo. Tú decides" o "Pablo, te amo, vine de Nicaragua, ¿me subes?" eran algunas de las frases que podían leerse entre el público, según informa el medio El Salvador.

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Así fue la pedida de matrimonio

Pero hubo una que escondía una petición muy especial: "Pablo, 13 años juntos. Si nos subes, nos casamos". Y Alborán cumplió su parte. La pareja subió al escenario y, durante la interpretación de 'Tu refugio', el chico se arrodilló ante su pareja y le pidió matrimonio delante de todo el público.

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La reacción del cantante fue de absoluta sorpresa. Alborán se tiró al suelo fingiendo haberse desmayado, poniendo el toque de humor a un momento cargado de emoción. Después, la pareja se fundió en un abrazo, visiblemente emocionada, y el artista se unió a ellos para formar un abrazo de tres.

"Ha dicho que sí", celebró el malagueño mientras el resto de los fans que se encontraban sobre el escenario y el público que estaba en la pista saltaban para celebrar el compromiso. Alborán, además, felicitó a la pareja y les lanzó una petición con un toque de humor: que invitasen a los asistentes al concierto a su futura boda, según recoge el medio local La Prensa Gráfica.

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El propio Alborán compartió después una fotografía de la pedida en sus redes sociales junto a una reflexión sobre lo vivido aquella noche. "Hay días en los que uno no se da cuenta de que está viviendo algo que un día pidió. Vamos tan deprisa que a veces los sueños cumplidos también se convierten en rutina", comienza.

"Un avión, una prueba de sonido, una ciudad nueva, un escenario, otra carretera. Y de pronto, por alguna razón, algo te obliga a mirar alrededor y piensas: joder, está pasando. La vida está pasando. Y eso, por sí solo, ya es una suerte inmensa", añade.

Próximos conciertos de Pablo Alborán

Tras su paso por San Salvador, Pablo Alborán continúa su recorrido por Latinoamérica. El pasado 1 de octubre actuó en Panamá y su gira seguirá por Guatemala (3 de octubre) y México, donde tiene previstas cinco noches (8, 9, 10, 14 y 15 octubre), antes de poner fin en Puerto Rico (24 de octubre).

Después, el cantante se tomará un descanso hasta febrero de 2027, cuando retomará el Global Tour KM0 en Estados Unidos, con paradas en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Miami, entre otras.

En marzo 2027 llegará el tramo final de la gira, que llevará a Alborán por cinco ciudades europeas. Un recorrido que pondrá el broche a una gira en la que, además de la música, sus seguidores están siendo protagonistas de algunos de los momentos más especiales.