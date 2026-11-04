Txus di Fellatio, fundador del grupo, ha publicado una carta donde le pide que sus compañeros reflexionen sobre sus actos

Mägo de Oz: "Hemos sido todo lo salvajes que hemos podido, estamos vetados en varios hoteles"

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El próximo 6 de noviembre se estrenará por fin 'Fiesta Pagäna', la película documental que narra la historia de la mítica banda española 'Mägo de Oz', mundialmente conocida por la canción que lleva el mismo nombre que la ficción. Pero el estreno, lejos de ser motivo de alegría para su líder Txus di Fellatio, y el resto de los miembros del grupo, se ha vuelto a ver salpicado por la polémica, tras la publicación de una carta abierta escrita por Fellatio en la que acusa a dos de sus compañeros de "traición".

En julio de este mismo año, Txus demandó a la productora del film por haber registrado de forma independiente el título 'Fiesta Pagäna' (el nombre del éxito más grande de la banda), con su particular tipografía, sin el consentimiento del grupo. La directora del documental, Patricia González, argumentó entonces que dicho nombre "no estaba registrado previamente en esa categoría comercial", para que el proyecto siguiera adelante tal cual.

Fellatio tampoco se mostró muy satisfecho con el contenido de la cinta, pues en ella, bajo su punto de vista, se centran más en los "conflictos internos de la banda" que en su talentosa producción.

"Menospreciáis a la banda que os dio estabilidad"

A pesar del enfado del baterista, el actual cantante (Rafa Blas) y el guitarrista (Ix Valieri) decidieron asistir a la presentación de la película en el Festival de Morelia, México. Txus también les acusó de haber compuesto parte de la banda sonora de la película sin haber informado debidamente al grupo y, ahora, en su última publicación, arremete contra el plantón que Blas y Valieri le dieron en un concierto programado en Milán para asistir a las promociones de la cinta, hasta el punto de tener que suspender el show.

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"Os negasteis rotundamente a viajar a Italia, perjudicando de forma directa a vuestros compañeros músicos y técnicos, y obligándonos a suspender la fecha ante el asombro de los promotores italianos", expone en un post de Instagram que ha publicado para responder "por la misma vía" por la que están hablando sus compañeros (a los que, por cierto, no ha despedido).

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"Es un desagradecimiento y un maltratro enorme"

"Tenéis un proyecto paralelo llamado ON al que le estáis dando prioridad, menospreciando a la banda que os ha dado estabilidad y reconocimiento internacional del que yo nada sabía y del que he tenido conocimiento por la prensa”, espeta el líder en el texto para luego asegurar que “jamás me he negado a que ningún componente de Mägo de Oz tenga proyectos paralelos”, ha añadido.

Además, insiste en que "es profundamente injusto y de un desagradecimiento enorme maltratar a la banda que os dio el soporte para que os conocieran. El verdadero trabajo en equipo no consiste en sumar egos que compiten por el protagonismo, sino en restar individualismos para que la música y el colectivo prevalezcan", apunta el fundador del grupo.

"Tenéis por delante la oportunidad de reflexionar mientras dura la gira que tenemos firmada hasta octubre de 2027. Por eso os invito a que durante estos once meses que nos queda de gira, reflexionéis, os miréis al espejo y os preguntéis sinceramente si estáis actuando bien o si os estáis dejando cegar por un ego desmedido. Fuera de Mägo de Oz hace mucho frío", ha concluido.