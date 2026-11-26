Navarra elige el 29 de noviembre cinco diputados y cuatro senadores, y su Parlamento designa un senador más

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En noviembre de 2019, la coalición Navarra Suma, formada por UPN, PP y Ciudadanos, ganó en la Comunidad Foral con el 29,57% de los votos y se llevó dos de los cinco diputados. Cuatro años después, UPN y PP se presentaron por separado y sacaron un escaño cada uno. Ahora vuelven a unir fuerzas en una coalición que, según explicaron, busca “evitar una nueva división del voto de la derecha”. En una circunscripción tan pequeña, presentarse juntos o por separado puede cambiar el resultado.

5 diputados, el mismo reparto

El decreto de convocatoria, publicado en el BOE el 6 de octubre, asigna a Navarra 5 diputados, los mismos que en 2023. En toda España solo cambian Madrid, que sube de 37 a 38, y Cádiz, que baja de 9 a 8.

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Como comunidad uniprovincial, Navarra vota en una única circunscripción. El número de escaños sigue el artículo 162 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: “A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados”, y después se adjudican “tantos Diputados como resulten, en números enteros, de dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto”. A Navarra le corresponden los dos del mínimo legal y otros tres por población.

A 1 de enero de 2026, la Comunidad Foral tenía 531.243 electores. De ellos, 496.245 residían en Navarra y 34.998 en el extranjero. Pamplona reunía 166.895, casi un tercio del total, y Tudela 27.162. Si se reparte el censo entre los cinco escaños, toca un diputado por cada 106.000 electores, más o menos.

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El Senado y la importancia de ir juntos

En la cámara alta, Navarra elige cuatro senadores, como cualquier provincia peninsular. En la papeleta sepia se pueden marcar hasta tres nombres, así que el partido más votado suele llevarse tres escaños y el segundo, el cuarto. En 2023 se vio con claridad. El PSN fue el más votado, con el 27,69%, y logró tres senadores. UPN, con el 19,64%, se quedó el cuarto. EH Bildu, con el 18,79%, y el PP, con el 18,25%, se quedaron sin representación. Con la derecha dividida, ni UPN ni el PP consiguieron superar al PSN, y por eso los socialistas se llevaron tres de los cuatro escaños.

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A los cuatro senadores elegidos en las urnas se suma uno designado por el Parlamento de Navarra. Corresponde uno por comunidad y otro más por cada millón de habitantes, y Navarra no llega a esa cifra.

Cómo votó Navarra en 2023 y en 2019

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En 2023, el PSN ganó en Navarra con 92.798 votos y el 27,38%, y obtuvo 2 diputados. EH Bildu sacó 1 con el 17,31%, el PP otro con el 16,66% y UPN el quinto con el 15,27%. Sumar, con el 12,85%, se quedó fuera, igual que Vox, con el 5,66%, y Geroa Bai, con el 2,90%. Votó el 69,74% del censo, casi cuatro puntos más que en 2019.

En 2019 el resultado fue distinto. Navarra Suma obtuvo 2 escaños con 99.078 votos. El PSN sacó 1 con el 24,99%, EH Bildu otro con el 16,88% y Podemos-IU-Batzarre el quinto con el 16,56%. En cuatro años, la izquierda a la izquierda del PSN perdió su diputado, y el PSN ganó el suyo.

Trece candidaturas al Congreso

Para el 29N se han proclamado trece candidaturas al Congreso. La coalición Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular presenta a Leticia San Martín, parlamentaria y portavoz de UPN en materia de Salud. Le siguen dos dirigentes del PP, Sergio Sayas y Carmen Alba. Al Senado presenta al expresidente de UPN Javier Esparza, que hasta ahora era portavoz de su partido en el Parlamento foral. El acuerdo entre ambos partidos tiene su historia: Esparza expulsó en su día a Sayas de UPN por votar en contra de la reforma laboral, y fue también Esparza quien decidió que los dos partidos fueran por separado en 2023.

El PSN presenta a Elma Saiz Delgado. EH Bildu concurre junto a ERC con Eneka Maiz Ulaiar. Geroa Bai presenta a Pablo Azcona, su portavoz en el Parlamento de Navarra y exalcalde de Lónguida, y al Senado a Mayte Espinosa, alcaldesa de Buñuel. Vox presenta a María Perpetuo Socorro Sada Ballesteros, Podemos a Virginia Alonso Aparicio y Frente Amplio-Fronte Zabala a Javier Ibáñez Orayen. Completan la oferta Se Acabó La Fiesta, PACMA, el PCTE, Frente Obrero, Eguzkilore y Por un Mundo Más Justo.

Con cinco escaños en juego y la derecha de nuevo unida, la incógnita navarra está en si la coalición recupera los dos diputados de 2019 y si alguna fuerza a la izquierda del PSN consigue volver al Congreso.