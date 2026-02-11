Celia Molina 11 FEB 2026 - 06:00h.

El traje de caña de azúcar que los figurantes llevaron durante la actuación de la Super Bowl es uno de los disfraces virales del año

Bad Bunny y su exitosa estrategia de marketing: de homenajear a su amada Puerto Rico a su original uso de Google Maps

La actuación que Bad Bunny dio en el intermedio de la Super Bowl del pasado domingo se ha hecho viral por muchos motivos: por la brutal defensa que el cantante hizo de la cultura latinoamericana, invitando a todas sus bailarinas a "perrear sin miedo", por el mensaje de unidad que lanzó sobre la identidad americana, enfrentándose directamente con las políticas migratorias de Donald Trump y por las decenas de hombres-arbustos que entraron a toda prisa en el Levi's Stadium para montar el decorado en un tiempo récord.

Los figurantes de Bad Bunny, arbustos en la Super Bowl

Como ya hizo durante su larga residencia, Bad Bunny quiso representar su tierra natal, Puerto Rico, en el centro del campo, como forma de alabar y propagar la belleza y la humildad que caracteriza a la isla. Y, para ser fiel a su abundante flora, contó con la colaboración de decenas de figurantes disfrazados de arbusto (de caña de azúcar) para completar una performance en la que no faltó ningún detalle: desde las taquerías boricuas, a los puestos de agua de coco o los niños pequeños durmiendo sobre tres sillas.

El vídeo de los árbolillos andantes llenando el Levi's Stadium se hizo tan viral, que el disfraz de arbusto de Bad Bunny se postula ya para ser uno de los más utilizados en este próximo carnaval. El sábado 14 de febrero, además de celebrarse el Día de San Valentín, las ciudades y pueblos españoles desarrollarán sus tradicionales desfiles, en los que estamos seguros de que veremos más de uno de estos arbustos, cuya sencilla fabricación manual ya corre por las redes sociales.

Huntrix, el grupo de música de 'Las guerreras K-pop'

El fenómeno K-pop también inspirará muchos otros disfraces, según el termómetro de las RRSS. Las niñas han encontrado en estas cantantes coreanas, cuyo look y coreografías perfectas han triunfado por todo el mundo, unas verdaderas referentes. Ocurre así tanto en el caso de los grupos, cuya creación se inspiró en 'boy bands' estadounidenses como los 'Backstreet Boys', como en el de la película basada en los mismos, 'Las guerreras K-pop', donde las protagonistas, además de cantar y bailar, también luchan contra los demonios.

El look ochentero de 'Once' o la espiritual Rosalía

Este film no es el único que estará presente en los próximos desfiles pues la serie 'Stranger Things', cuyo último capítulo se emitió el día 1 de enero en España, es también una apuesta segura para triunfar en carnaval. Los grandes grupos podrían vestirse de cada uno de sus personajes, con Eleven y su ochentero look deportivo a la cabeza, pero, de forma individual, el Demogorgon y el malo de Vecna (barra Henry, barra uno), podrían causar verdadera sensación en los concursos.

Para los amantes de los cuentos infantiles, TikTok se ha llenado de vídeos de abuelos y nietos disfrazados de Gepetto, el entrañable carpintero que deseaba tener un hijo, y su marioneta tallada, Pinocho. Este año, como el anterior, también triunfará el disfraz de fregona, un clásico muy fácil de elaborar en casa y otros más innovadores como la imagen de la portada del disco de LUX de Rosalía o la estética de los protagonistas de 'Hamnet', la película de ficción que narra la trágica muerte del hijo pequeño de Shakespeare.