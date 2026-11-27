Marta Egea 27 NOV 2026 - 20:00h.

Albert Einstein nunca suspendió Matemáticas durante su etapa escolar, este mito surgió a partir de un examen de ingreso universitario que no superó a los 16 años

Los pelos blancos no se pueden arrancar porque salen más: la ciencia aclara uno de los consejos más repetidos

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MadridAlbert Einstein consiguió la máxima calificación en Álgebra, Geometría y Física cuando terminó sus estudios secundarios. Este dato figura en su expediente académico en 1896, pero no ha impedido que durante décadas se repita una historia completamente distinta: que el premio Nobel era un mal estudiante y suspendía Matemáticas. La anécdota suele utilizarse para demostrar que unas malas notas no impiden alcanzar grandes logros, aunque tiene un inconveniente evidente: los documentos históricos la desmienten.

El origen de la confusión está relacionado con un episodio real de su adolescencia. A los 16 años, Einstein no superó el examen de ingreso en el Politécnico de Zúrich, pero sus dificultades se concentraron en materias lingüísticas e históricas, no en las científicas. Aquel fracaso académico, unido a las interpretaciones equivocadas de las antiguas escalas de calificación, contribuyó a mantener una creencia tan popular que ni siquiera el propio físico consiguió hacerla desaparecer.

Las notas de Einstein cuentan una historia muy diferente

La prueba más clara está en el certificado de madurez que obtuvo en octubre de 1896 en la escuela cantonal de Aarau, en Suiza. Tenía 17 años y acababa de completar los estudios que le permitirían acceder al Politécnico de Zúrich, antecedente de la actual Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH).

El documento recoge un 6 en Álgebra, otro 6 en Geometría y la misma calificación en Geometría Descriptiva y Física. Lejos de señalar un suspenso, esas notas representaban la máxima calificación posible. No es una anécdota repetida, sino un boletín histórico que permite comprobar cómo rendía el científico. Su expediente tampoco lo presenta como un alumno perfecto en todas las materias, pero sí muestra un rendimiento especialmente sólido en ciencias y matemáticas.

El examen que suspendió no era de Matemáticas

El episodio auténtico que suele esconderse detrás del mito ocurrió en octubre de 1895. Einstein, que había abandonado el instituto de Múnich en 1884 sin obtener el título final, quiso ingresar en el Politécnico de Zúrich. Tenía apenas 16 años y no cumplía dos de los requisitos habituales: contar con el certificado de estudios secundarios y haber alcanzado a los 18 años.

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De todos modos, recibió una autorización excepcional para presentarse a las pruebas de acceso. El resultado global fue insuficiente, por lo que no consiguió una plaza en ese momento. Sin embargo, la biblioteca de la propia ETH aclara un detalle esencial: obtuvo sus mejores resultados en Matemáticas y Ciencias Naturales, mientras que sus conocimientos de materias lingüísticas e históricas no alcanzaron el nivel exigido.

La situación fue la contraria a la que sugiere el mito. Sus aptitudes científicas llamaron la atención hasta el punto de que Friedrich Weber, profesor de Física del centro, lo invitó a asistir a sus clases pese a que no había sido admitido.

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Siguiendo con las recomendaciones que recibió, Einstein continuó sus estudios en Aarau, aprobó allí el examen de madurez en 1896 y ese mismo año comenzó su formación superior.

El origen de la confusión también está en sus calificaciones

Parte del desconcierto procede de la forma en la que se interpretaban las notas. En la escala usada en el certificado suizo de 1896, un 6 significaba excelente y un 1 era la calificación más baja. No coincide con el sistema escolar alemán, donde tradicionalmente un 1 indica el mejor resultado, ni con la escala de cero a diez habitual en España.

La historia es aún más curiosa porque la escuela de Aarau modificó su propio sistema de puntuación durante aquellos años. Por eso, para interpretar documentos de diferentes trimestres hay que saber la fecha y la escala que se aplicaba en cada uno. Leer una cifra sin contexto puede llevar a confusiones erróneas.

Einstein ya se interesaba por los números desde niño

Los testimonios biográficos también contradicen la imagen del joven incapaz de resolver problemas. Desde pequeño mostró una especial inclinación por la geometría y disfrutaba investigando cuestiones que iban más allá de las explicaciones escolares. Su familia le facilitó libros con los que pudo estudiar por su cuenta y avanzar en contenidos matemáticos antes de lo habitual.

Años más tarde, el propio Einstein recordaría que antes de cumplir los 15 años había aprendido cálculo diferencial e integral. Su recuerdo encaja con los resultados posteriores de sus documentos escolares, aunque no constituye una evaluación independiente.

Entre 1896 y 1900 estudió Zúrich para obtener un diploma que le permitiera enseñar Matemáticas y Física. Su paso por la institución no estuvo libre de dificultades: tuvo conflictos con algunos métodos docentes y llegó a recibir la nota mínima en unas prácticas universitarias de Física por sus ausencias.

Una historia falsa que llegó a la prensa en 1935

El mito estaba ya suficientemente extendido en 1935 como para aparecer en la popular sección estadounidense ‘Ripley’s Believe It or Not!’. Una de sus entregas aseguraba que el gran científico había fracasado en Matemáticas. La anécdota fue recogida décadas después por Walter Isaacson, autor de una conocida biografía de Einstein.

Según su relato, un rabino de Princeton enseñó al físico el recorte de prensa. Einstein se rió y negó la afirmación, insistiendo en que nunca había suspendido Matemáticas. Él mismo desmintió el supuesto fracaso, pero la historia siguió circulando.

El mito no desapareció porque ofrecía un mensaje muy atractivo. Presentar al futuro autor de la teoría de la relatividad como un alumno incapaz de aprobar la asignatura parecía demostrar que las malas notas no impiden alcanzar grandes logros, aunque no fuera cierto.