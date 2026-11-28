Sara Andrade 28 NOV 2026 - 09:00h.

¿Qué es el sangrado libre? ¿Lo pueden practicar todas las mujeres? Leticia Chamorro, referente en España, y autora de 'Vaginas libres' nos explica por qué todas las mujeres pueden practicarlo

"Mamá, me ha bajado la regla": distintas expertas explican a los padres cómo afrontar este momento de la adolescencia

Compartir







Todas las mujeres tienen o tendrán la menstruación a lo largo de su vida, sin embargo, para muchas de ellas será un auténtica desconocida porque disponen de la información necesaria o no pueden acceder a ella. Es más, cuesta conocer datos como los presentados por Metroscopia, en 2025, que señalaban que debido a la dificultad para comprar productos de higiene menstrual, un 18% de menores de 25 años no va la escuela en España. La regla puede durar en nuestra vida unos 30 o 45 años, dependiendo de cada mujer. Y todo este tiempo vamos a tener que convivir con ella. Compresas, tampones, copas menstruales, braguitas menstruales... Cada mujer escoge su propio sistema de recogida, pero lo que muchas quizá no sepan es que hay mujeres que no necesitan nada de eso porque saben controlar su propia menstruación. Hablamos del sangrado libre, una técnica de control que si todas aprendiéramos desde pequeñas, seguramente, nos haría la vida más fácil y económica. Es decir, que la pobreza menstrual ya no sería un problema añadido. Pero, ¿qué es el sangrado libre? ¿Lo pueden poner en práctica todas las mujeres?

La respuesta nos la da uno de los referentes del sangrado libre en España, Leticia Chamorro. "Significa menstruar proactivamente; es decir, trabajar con tu cuerpo durante la menstruación, conectar con las señales que nos envían el útero, el cérvix y la vagina, y apoyarlo o acompañarlo con ejercicios de suelo pélvico para reducir la cantidad de descargas involuntarias. Se apoya fundamentalmente en procesos fisiológicos. Sabemos perfectamente cuándo nuestro cuerpo está haciendo la digestión, cuándo necesitamos orinar o defecar. Hay una serie de señales que hemos ido escuchando a lo largo de la vida y que asociamos a diversos procesos. La menstruación también las tiene: las contracciones del útero, la sensación de plenitud en el cérvix o la caída de la sangre por las paredes vaginales.

Como sugiere, para poder practicarlo hay que despertar esas sensaciones que el cuerpo ya tiene de base. "Estamos diseñadas para acudir al baño. Por eso, es primordial escuchar esta necesidad durante los días de sangrado, porque es ahí cuando nuestro cuerpo aprovecha para descargar la sangre que lleva acumulada. Si aprovechas, en ese momento, para realizar un par de ejercicios de suelo pélvico, no solo estarás reforzando tus músculos, sino que también descargarás esa sangre que se encuentra acumulada de forma natural en el cérvix o la vagina y que no necesariamente saldría por sí sola en esta ocasión". Lo que sí tiene claro es lo que no es para ella sangrado libre: "Para mí, no es dejar que la sangre me chorree por la ropa y dejar sillas y sillones con marcas de sangre. Aunque sí es cierto que existe un movimiento activista que reivindica la pobreza menstrual a través de la visibilización de la sangre en lugares públicos. Con el sangrado libre, aprovechamos las herramientas que tenemos a nuestra disposición por naturaleza para poder trabajar con nuestra menstruación y no necesitar un producto externo para un proceso biológico como cualquier otro".

Leticia cuenta todo esto en su libro 'Vaginas libres' (Oberon, 2025). Ella descubrió el sangrado libre hace muchos años, cuanto ni siquiera tenía nombre. Fue, como dice, un error de cálculo. Al parecer había leído un artículo sobre Lauren Wasser, la mujer que estuvo a punto de morir por el síndrome de shock tóxico causado por un tampón. En aquel momento era el tipo de producto que ella utilizaba para la regla, ya que no había aparecido tampoco la copa menstrual. Al no reponer la caja de tampones ni disponer de compresas en casa, decidió colocarse un trozo de papel enrollado y así fue como empezó a darse cuenta de que podría controlar la regla ella misma realizando ejercicios de suelo pélvico. "Me embarqué en una aventura para conectar con mi cuerpo y mi menstruación. Tres años después, descubrí que aquello que yo practicaba se llamaba Free Bleeding y que no estaba sola, que había más mujeres en el mundo practicándolo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Cómo controlar la menstruación con el sangrado libre

Es posible que te estés preguntando si para poder controlar la menstruación necesitas hacer ejercicios previos, etc. Según la experta, no es necesario tener un suelo pélvico superentrenado, aunque, obviamente, ayuda. De hecho, Leticia ha trabajado con madres que han tenido varios hijos y han sido capaces de controlar su regla perfectamente. La cuestión es que para conseguirlo, primero hay que practicar. Pero, para ello quizá lo mejor primero es saber qué sucede durante la menstruación.

"Primero empiezan las contracciones uterinas, cuya función es desprender el revestimiento uterino: el endometrio. Este se va cayendo progresivamente; no todo a la vez. El tejido ya desprendido se apoya sobre el cuello del útero y, poco a poco, la sangre va saliendo a través del cérvix, ese minúsculo agujerito que se encuentra al final del canal vaginal. Su naturaleza convexa hace que se formen unos sacos a su alrededor que pueden llegar a acumular de forma natural hasta 8 ml de sangre (casi la mitad de una copa menstrual). Una vez que estos sacos están "llenos", no pueden acumular más, la sangre comienza a caer por las paredes de la vagina. Y esto no es una caída libre, porque contamos con una serie de anillos que retrasan su salida", explica la activista y divulgadora. Según señala, con diez menstruaciones y a través de retos y ejercicios, vamos a poder ir despertando esas sensaciones para que el día que queramos liberarnos definitivamente de los productos menstruales, podamos hacerlo. "Por ponerte un ejemplo, cuando somos bebés, aprendemos a dejar el pañal, ya sea por nuestra propia maduración o por observación de los adultos. Pero, cuando se trata de la menstruación, muchas seguimos en pañales por falta de información, por falta de tiempo para la introspección, por falta de medios y, fundamentalmente, por falta de educación menstrual".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La sexóloga Sonia Encinas habla del concepto de "menstruación consciente", que va mucho más allá de controlar el flujo menstrual sino de saber atenderse y escucharse en los días de la menstruación. Es decir, recuperar la sabiduría menstrual que nuestras ancestras tenían del funcionamiento del ciclo menstrual, del que sin duda muchas mujeres se han desconectado. La primera barrera con la que se encuentran son ellas mismas y el mismo concepto que tienen de su menstruación. "Muchas la ven como una auténtica tortura", explica la sexóloga en sus talleres de sabiduría menstrual.

Reglas con dolor y sangrado abundante: ¿es compatible?

Pero qué ocurre cuando hay dolor o sangrados abundantes. ¿También se puede practicar el sangrado libre? En una de las encuestas realizadas por la Sociedad Española de Contracepción (SEC) en 2024 se apreciaba que más de un 19% de las mujeres sufre dolores durante la menstruación, y sube al 26% en la franja de 15 a 24 años. De hecho, un 46,3% de las mujeres precisa medicación para contrarrestar el dolor. Además, según la encuesta, un 32,7% de las mujeres padece un sangrado intenso o muy intenso durante la menstruación, y por encima cuando se trata de mujeres entre los 30 y los 49 años. En estos casos, muchas mujeres seguro recordarán momentos en los que se han manchado la ropa fuera de su casa. Quizá estas mismas, estén pensando que para ellas no es una opción posible el sangrado libre, pero, como explica Leticia Chamorro, sí puede serlo.

"Cuando se trata de sangrados muy abundantes por diversas patologías, entonces estamos hablando de una enfermedad; ahí los productos menstruales son una gran ayuda. En estas ocasiones, recomiendo practicar el sangrado libre en sus días de sangrado medio o escaso, o cuando les dé la gana, si es que lo quieren. Suficiente tienen con lo que les toca vivir, la verdad". Sobre el dolor menstrual, asegura que dificulta la práctica del sangrado libre, ni tampoco practicarlo agrava el dolor menstrual.

"Llevo años divulgando sobre lo mismo y creo que es importante que lo diga aquí también: el dolor menstrual no es normal. Punto final. Se ha normalizado, pero no es normal. Es una señal de que algo no está funcionando como debería. Ese algo pueden ser muchos y diversos factores, entre ellos, patologías, estilos de vida, estrés y alimentación. Pero no es normal. Sé que es difícil que se nos escuche en las consultas ginecológicas, que en la gran mayoría de los casos no encuentran nada (o no buscan nada) y te mandan a casa. Creo que se está haciendo una gran labor de sensibilización sobre la endometriosis, impulsada por mujeres, asociaciones y sectores sanitarios. Pero todavía nos queda una larga lucha para que se nos escuche y se nos atienda como merecemos", añade.