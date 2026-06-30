El irlandés prepara su regreso al octógono en un combate estelar ante Max Holloway: "Voy a entrar y humillarlo de nuevo"

Repasando los últimos cinco años alejado de los combates de UFC, asegura que hizo "mucho trabajo de introspección" y llega en su "mejor momento" de entrenamiento

Compartir







Tan icónico y legendario para la UFC como polémico y controvertido, Conor McGregor continúa siendo, a pesar de sus graves comportamientos y sus condenas judiciales, toda una sensación en el mundo de la MMA; las artes marciales mixtas. Siempre díscolo y dispuesto al enfrentamiento, el irlandés reconoce hoy, –antes de su regreso al octógono tras cinco años fuera de él–, que en este último tiempo ha estado aún peleando, pero contra sí mismo, para “aprender a reconocer detonantes” y obtener una mejor versión, alejada de “viejos hábitos” que le hicieron descender hasta lo más bajo.

“La fama tiene sus trampas. Es mejor andar con cuidado en este mundo, sin duda, probablemente aún más ahora", expresa ahora un Conor McGregor que, antes de su combate de regreso frente a Max Holloway en el evento estelar del UFC 329 -International Fight Week en el T-Mobile Arena de Las Vegas este sábado 11 de julio, asegura que se encuentra entrenando en su “mejor momento”.

Conor McGregor confiesa que recibió tratamiento y dice estar en su mejor versión

Concediendo una entrevista a Paramount y apenas dos semanas antes del esperadísimo combate con el estadounidense, el irlandés de 37 años explica que para llegar al punto en el que se encuentra ahora ha tenido que atravesar un periodo que le llevó hacia un lado oscuro del que ha tenido que salir haciendo introspección y recibiendo tratamiento, como ha confesado.

“He aprendido mucho en la vida, y se trata de autodescubrimiento. Estudiarte a ti mismo. Conocerte. Aprender a reconocer tus detonantes. Incluso ahora me encuentro luchando entre una versión antigua de mí, viejos hábitos que no me benefician, y nuevos hábitos”, ha señalado.

Precisamente, alejarse del ámbito deportivo y reconocerse en un momento muy lejano al que mostraba cuando estaba en su punto álgido, en la cima de la UFC, supuso también un shock para él.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Recibí tratamiento, hice mucho trabajo de introspección. Trabajo interno, y fue fuera de esta burbuja donde me encontré ahora, al regresar al mundo de las peleas”, ha explicado el oriundo de Dublín, que durante su trayectoria también ha estado en el foco por sus comportamientos fuera del octógono, así como por sus vicios, que le han perseguido ensombreciendo también su figura como luchador. No en vano, el pasado año, tras tumbar la Justicia irlandesa su recurso, fue declarado culpable de agresión sexual contra una joven por unos hechos acontecidos en 2018 en su ciudad natal.

Conor McGregor vuelve a la UFC para pelear contra Max Holloway

Ahora, buscando una redención deportiva de la que algunos dudan, McGregor volverá al octógono cinco años después.

El irlandés se medirá al estadounidense de 34 años Max Holloway, a quien el irlandés ya ha lanzado una advertencia: “Cuando competimos por primera vez, lo humillé. Voy a entrar y humillarlo de nuevo”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Mientras, su rival le contesta: “Creo que Conor está regresando porque tiene algo que demostrarse a sí mismo. Tiene algunos asuntos pendientes, y desafortunadamente para él, tiene que enfrentarse a mí primero”.