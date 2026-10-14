El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sanciona con cuatro partidos a Vinícius Júnior

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El delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior tendrá que cumplir cuatro partidos de sanción por su expulsión con roja directa en el último encuentro de Liga frente al Villarreal. El castigo le impedirá disputar el Clásico contra el Barcelona, previsto para el domingo 25 de octubre en el Spotify Camp Nou.

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha impuesto al atacante dos partidos de sanción por tirar del pelo a Nathan Saliba y otros dos por su actitud hacia el árbitro tras ver la tarjeta roja. Vinícius se perderá así los cuatro próximos compromisos ligueros del conjunto blanco.

Dos partidos por el tirón de pelo y otros dos por protestar al árbitro

La expulsión se produjo en el minuto 73 del encuentro contra el Villarreal. Según reflejó en el acta el colegiado Isidro Díaz, Vinícius tiró del pelo a Nathan Saliba "con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos". Esta acción le ha costado los dos primeros partidos de suspensión.

Los otros dos encuentros de sanción corresponden a su reacción tras recibir la tarjeta roja. El árbitro dejó constancia de que el brasileño se dirigió a él en actitud agresiva, un comportamiento que también ha tenido consecuencias disciplinarias. La resolución del Comité de Disciplina supone que el futbolista no podrá volver a jugar en Liga hasta después de cumplir los cuatro partidos de castigo.

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Vinícius se perderá el Clásico del 25 de octubre

La sanción comenzará a cumplirse este domingo, cuando el Real Madrid reciba al Sevilla. Después, el brasileño tampoco estará disponible para el Clásico ante el Barcelona, el domingo 25 de octubre, uno de los encuentros más destacados del calendario liguero.

El atacante se perderá también los partidos contra el Racing de Santander, previsto para el 1 de noviembre, y el Valencia, en Mestalla, el día 7. De este modo, el Real Madrid afrontará cuatro jornadas de Liga sin uno de sus principales referentes ofensivos.

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Mourinho: "¿Por qué el Comité ha hecho salir la sanción antes de un partido importante?"

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, se mostró contrariado por el momento del anuncio de la sanción a Vinícius en Liga, más que por los cuatro partidos de castigo, ya que la decisión del Comité de Disciplina "puede afectar" al jugador que en unas horas tenía "un partido importante" de Liga de Campeones.

"Pienso que la pregunta es al Comité, por qué motivo ha hecho salir la sanción en este momento. Si haces esta pregunta es, seguramente, porque piensas que le puede afectar", dijo el técnico portugués en declaraciones a Movistar Plus que recoge Europa Press.

El preparador de los blancos no habló de los cuatro partidos de sanción a 'Vini' por su agarrón del pelo a Renato Veiga, sino el momento que escogió el Comité para hacerla pública, en la tarde en la que el Madrid se mide este miércoles a la AS Roma. "Deberías preguntar al Comité por qué no lo ha hecho esta mañana, mañana por la mañana y por qué lo hacen dos horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid. No olvidar que el Real Madrid es un club español", afirmó.